唐湘龍分析台網軍搞「雙罷免」　揭韓國瑜、譚德塞共通點

▲韓國瑜、譚德塞。（圖／記者林敬旻攝、路透）

記者黃巈禾／台北報導

高雄市長韓國瑜面臨罷免危機，而全球網友也連署罷免WHO秘書長譚德塞，目前連署人數已超過90萬人，距離達標差10萬。對此，資深媒體人唐湘龍點出，罷免韓國瑜跟罷免譚德塞是同一個力量，同一個思考，同一個目的，「順我者生，逆我者亡」。

唐湘龍在12日播出的網路節目《風向龍鳳配》中指出，譚德塞跟韓國瑜之間有一些微妙關係，兩人現在都在面臨罷免，一般人會難將這兩人聯想在一起，但當瘟疫蔓延的時候，有一些政客、網軍們的政治動作沒停止，在搞雙罷免，對內罷免韓國瑜，對外罷免譚德塞，同個時間的同時發動。

唐湘龍指出，罷免就罷免，為什麼會特別提到韓國瑜和譚德塞呢？在台灣的雙罷，罷免動力來源是同一個，台灣官方可以撇的很乾淨，今天即使在高雄推動罷免韓國瑜，已經箭在弦上，不得不發，可是從執政黨民進黨的角度來講，「那跟他沒有關係，他都告訴你，那都是民間發動的」。

唐湘龍提到，如果能接受罷免韓國瑜是純粹的，跟民進黨無關的一群人在發動，「我只能說，那你的政治認知，就只有這樣的水平而已」，以陳時中兒子來說，爸爸在當防疫指揮官，兒子在搞罷免，兩人思考方向不一樣，不是說人不能同一時間做兩件事情，但「請問韓國瑜值得你罷免嗎？」、「韓國瑜值得你在大家關注溫疫這件事情的時候，值得你在這個時候，大張旗鼓去推動罷免，欲罷不能」。

唐湘龍指出，對譚德塞也一樣，罷免韓國瑜只有高雄市民辦得到，但要罷免譚德塞，只有台灣人辦得到，要其他國家去罷免譚德塞，那還真的很難，如登天，因為譚德塞嚴格講起來，是世界衛生組織例來第一個用公開票選的方式所產生的秘書長，譚德塞在185個會員國裡面，拿到133票，3分之2的得票率，比蔡英文得票率高。

唐湘龍還說，罷免韓國瑜跟罷免譚德塞是同一個力量，同一個思考，同一個目的，「順我者生，逆我者亡，理念跟我的不一樣，都該死，不管你做得好不好，你做的再爛，如果今天地方縣市長，如果是綠的台獨萬萬歲，只要喊台獨，一切都ok」。