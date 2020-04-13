女主持人陳凝觀節目評論韓國瑜…遭韓粉嗆「我住妳家附近」！提告勝訴

▲陳凝觀遭韓粉在網上暴露住家地址，還被嗆「我家就住妳家附近」等語，令她嚇得提告，最後勝訴了。（圖／翻攝陳凝觀臉書）

記者孫于珊／台北報導

女主持人陳凝觀在政論節目上，評論時任高雄市長參選人韓國瑜，然而一名曹姓男韓粉認為陳凝觀的言論不客觀中立，竟心生不滿，怒在網上暴露陳凝觀住址，還說「我家就住妳家附近」等語，讓陳凝觀嚇得提告，台北地院依恐嚇罪判曹男8千元罰金，得服勞役8天，曹男不服提上訴，強調自己有精神疾病，但法官不採信，將他上訴駁回。

判決指出，曹男2018年11月間，在Youtube上看完陳凝觀主持的政論節目「年代向錢看」後，怒在下方留言恫稱，「陳凝觀全身上下高檔名牌貨，住在北市某處小豪宅，可以找他聊聊天，看看何時主持能中立、別那麼向錢看而沒格調…。」

陳凝觀看到留言後相當害怕決定提告，但曹男又再次留言，「我不會再於網路上寫出你住那棟房子，但我家就住你家附近，大家經常會碰面」、「彼此在路上會經常不期而遇，你心裡會安生嗎？」、「我好心勸你撤銷告訴」等語，並表示原發言他刪除了。令陳凝觀心生畏懼再次報案。

不過曹男矢口否認犯行，辯稱他沒有要恐嚇陳凝觀的意思，只是說出內心的話，怕彼此將來在路上不期而遇會尷尬，且當時他正處於失業狀態，又罹患的精神疾病情緒障礙復發，刊登的內容是他發病後的病言病語。

法官認為，曹男與陳凝觀互不認識，偶遇也不可能會因有本件訴訟而感到尷尬，反而是曹男二度於相同網站留言希望陳凝觀撤告，又主動告知其住處與陳凝觀住處相近，還舉出附近路名、店家名稱加以佐證，甚且更稱2人會經常不期而遇，足認已有恐嚇危害安全的犯意，讓陳凝觀心生恐懼。

法官再指出，雖然醫院診斷證明書記載，曹男罹患「情緒障礙」，臨床病徵為情緒波動起伏、低落、激躁及思想奔馳等症狀交互出現，但並不會因此造成曹男無法理解其行為意義，且案發時，曹男的留言內容，語句通順，並無明顯前後矛盾或欠缺邏輯的狀況，足認當時曹男心智狀態正常，因此認為曹男所辯屬卸責之語而不足採信，判曹男敗訴，維持原判決確定。

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