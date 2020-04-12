旗山老街、興達港列國家級警示景點　一星期後慘況曝光！高市府說話了

▲高雄旗山老街，假日遊客比起以往確實減少許多 。（圖／記者翁進忠攝）

記者洪靖宜、翁進忠／高雄報導

清明連假期間國內不少知名景點湧現人潮，中央流行疫情指揮中心則在4日針對國內11處知名景點發送疫情警示訊息，其中高雄有旗山老街和興達港，事隔一星期的周末，旗山老街人潮明顯少了許多，店家都說真的是「慘兮兮」，人潮都少了一半以上。對於接下來即將到來的51連假，高雄市府也表示：「建議中央能在連假前預先與全國各地方政府做好人流預估協調，避免再度發生連假已開始到一半才公布警報區的狀況。」

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▲人潮瞬間腰斬，攤商前不見大批遊客。（圖／記者翁進忠攝）

高雄旗山老街，擁有古色古香建築和在地美食，頗受觀光客歡迎，不過中央流行疫情指揮中心在4日針對國內11處知名景點發送疫情警示訊息，旗山老街就是其中一個，這也讓在假日本該是滿滿觀光客的老街，人潮瞬間腰斬，經過一個禮拜後的假日，旗山老街還是與過去落差極大。

▲蛋捲業者賴先生 。（圖／記者翁進忠攝）



蛋捲業者賴先生受訪時表示，連假時公布11個警示景點，當天人潮瞬間少一半，這禮拜六(11日)人潮不到平時的二成，大家都慘兮兮，商家比遊客還多，今天(12日)下午稍微有多人一點，但和平時相比還是少了六、七成。他也提到：「希望宣布旅遊警訊不要特別點名，旗山不是疫區，這樣傷害很大，可以宣導戴口罩保持社交距離，我們都有準備酒精給客人使用，保護自己保護別人，但賺錢一時，還是會配合政府政策。」

麵包業者姓林小姐也說：「確實有影響，人潮少一半以上，今天是假日人還是很少，但只能共體時艱，可以趁機會休息一段時間，改天疫情過去再更努力，實體店面銷量不是很好，幸好有宅配服務還能互相抵銷。」

▲高雄興達港現況 。（圖／記者翁進忠攝）

另外一處就是高雄興達港，觀光漁市則一小時廣播一次，呼籲遊客戴好口罩，保持一公尺以上社交距離。店家也說，自報導後業績只剩三成，還是希望遊客可以多來，員工都會戴口罩，民眾大多數也都自主戴口罩，想跟遊客說「不用怕！」

興達港觀光漁市協會理事長曾國榮則說：「跟以前差太多了！跟之前比一成都不到，商家哀聲不絕」，他強調平常都配合經發局做消毒防疫工作全到位，攤商收市之前都會做好消毒，營業全程配戴口罩，委員會也會每日宣導，請遊客安心購物，享用新鮮海鮮，一定給予最親切服務。

▲興達港觀光漁市協會理事長曾國榮談近日生意確實下滑不少 。（圖／記者翁進忠攝）

對於接下來即將到來的51連假，高雄市府新聞局長鄭照新也表示：「地方政府全力配合中央疫情中心指示，建議中央能在連假前預先與全國各地方政府做好人流預估協調，避免再度發生連假已開始到一半才公布警報區的狀況。」

時間對我們來說完全沒用！

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