唐湘龍挺譚德塞「對台指控100％正確」　反批台灣噁心

▲名嘴唐湘龍。（圖／翻攝YouTube「觀點」）

記者蘇晏男／台北報導

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）8日在例行記者會上，花3分鐘痛批台灣對他人身攻擊、種族歧視，引起我國人民不滿，總統蔡英文跟外交部也出面表達抗議。不過，名嘴唐湘龍卻一再於不同的節目上挺譚，不僅認為譚德塞很可憐，講的話100％正確，還反控民進黨政府的反駁不是事實，「不要再下流了」。

唐湘龍在「風向龍鳳配」節目上表示，美國總統川普把新冠肺炎源頭推給中國，「譚德塞一定是超弱勢的，我覺得他滿可憐的，你看他作為一個非洲裔的，坐在那個位子上面，我都覺得他好像孤立無援」。他直批，「今天如果是一個美國的公衛專家坐在那個位子上面，我就不相信有人敢修理他！今天因為他非洲裔的背景，大家對你的專業能力本來就半信半疑，再加上我修理你沒有負擔啊，你衣索比亞難道要出來跟我搞對抗嗎？不可能」。

唐湘龍反罵台灣，「台灣噁心的部分在於，因為譚德塞說所有在外頭攻擊我的、詆毀我的，甚至發動網路連署的就是台灣，這個台灣也不要否認，因為這樣實在太不禮貌了，當然是台灣幹的！」

而在「觀點│龍行天下」節目中，唐湘龍則說，「譚德塞所有對台灣的所有指控，不只100％正確，而且還正確的不得了」，如果現在用搜尋引擎打出譚德塞，排在前面非常聳動的標題，「你知道那種就是誇張格，媒體走到了語不驚人死不休，標題又盡可能聳動方式處理，那個是台灣媒體的墮落」。

唐湘龍再批，當他看到川普把疫情焦點轉移給譚德塞，「只有兩個字『下流』，『這種國家可以選出這種領導人，真是下流，而跟著這種國家在後頭搖旗大喊的，我希望民進黨政府不要再下流了，因為你今天所有的反駁跟指控都不事實」，譚德塞代表的不是只有自己，他代表的是那些WHO專家組織共同的看法。

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