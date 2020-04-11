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蔡壁如遷戶籍...王婉諭南下設服務處　時力、民眾黨積極佈局高雄

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▲▼公民監督國會聯盟頒發時代力量立法院第九屆第八會期優秀立委 徐永明 鄭秀玲 吳鯤魯。（圖／記者屠惠剛攝）

▲時代力量黨主席徐永明。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，不過在高雄「罷免市長韓國瑜」的行動也正如火如荼進行中，目前也已通過第二階段連署，無獨有偶，台灣民眾黨立委蔡壁如日前悄悄將戶籍遷至高雄，由於時間點和罷韓投票相近，也引發外界聯想。不過據了解，時代力量也積極佈局高雄，除了立委陳椒華月初已在高雄設立服務處，立委王婉諭也將於18日與時代力量高雄市議員成立鳳山聯合服務處。

高雄市選舉委員會日前審查通過罷韓二階連署書，連署書剔除重複或資料不全者，有效份數為37萬7662份，遠超過門檻22萬8134份。根據2018年高雄市長選舉公民人數229萬人計算，只要超過57.8萬高雄市民針對罷韓案投下同意票，韓國瑜就會被罷免。

中選會指出，待收到高雄市選委會函送結果後，預計17日召開委員會議審議，若罷韓確定成案，將會在公告後2個月內舉行投票。時間推估上，罷韓案最可能的投票時間預計在6月下旬登場。

▲▼民眾黨蔡壁如堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台灣民眾黨立委蔡壁如。（圖／記者屠惠剛攝）

不過據了解，罷韓行動在1月份的時候通過第一階段，當時蔡壁如就已悄悄將戶籍遷到高雄，對高雄市的企圖與布局不言而喻。蔡壁如9日受訪坦言，戶籍遷到高雄一段時間了，大概在1、2月的時候就有在討論，但她強調，遷戶籍是家庭因素，跟選舉無關，也沒有去追有沒有遷成功。

至於是否會參加高雄市長補選，蔡壁如則說，自己的政治理念很簡單，「說真的一個歐巴桑的政治理念，應該是被你這麼一問我才開始想」。不過她也強調，民眾黨的態度還是一樣，成立政黨的目的是要取得政權，每一場戰役應該都不會放棄，至於以什麼樣的形式參與內部會再討論。

▲時代力量立委王婉諭主持「啟動犯罪被害人保護制度改革記者會」。（圖／記者林敬旻攝）

▲時代力量立委王婉諭。（圖／記者林敬旻攝）

目前擔任時代力量立委的王婉諭出身苗栗，上月7日她與時代力量苗栗縣議員宋國鼎、曾玟學共同成立聯合服務處。王婉諭當時表示，自詡為苗栗女兒，也把自己當作苗栗的立委，未來也會努力為這塊土地、為各位鄉親服務。

此外，陳椒華雖為時代力量不分區立委，但長年關注南部地區環保與空污議題，除日前已接下時力台南市黨部主委一職，近日也規劃與高雄市議員黃捷、林于凱於高雄鳳山設立聯合服務處，亦即目前時力3位不分區立委中，除了深耕新竹市的邱顯智外，其餘2位皆選擇扎根高雄。

時代力量黨主席徐永明認為，決定罷韓投票是否過關的重要因素為投票率，原本外界擔心受疫情影響，將影響高雄市民投票意願，但近期韓國瑜展開一連串的反制動作，罷免過關的機會相當大。徐永明說，罷韓若過關就要面臨市長補選，包括有無適合人選、黨內資源調度等都要綜合考量，時力是否會參戰仍待評估。

▲▼立法院內政委員會-陳椒華。（圖／記者黃克翔攝）

▲時代力量立委陳椒華。（圖／記者黃克翔攝）

據了解，王婉諭除了目前位於苗栗的服務處，18日更將南下高雄，與黃捷、林于凱於鳳山成立聯合服務處，佈局的意味相當濃厚。時代力量去年底為了爭取王婉諭列入不分區耗費了不少心力，王婉諭原本已經一度答應，後又因心理壓力等因素婉拒，最後才在前時代力量立委黃國昌等人的多方穿梭聯繫之下，最終在名單正式公佈以前才點頭答應。

黨內人士表示，在時代力量去年爆發路線危機時，王婉諭的加入的確鞏固了部份欲出走的黨員，在今年大選中更順利當上立委，讓時代力量在立法院保有與原先相同的3席戰力，雖退居國會第四大黨，但仍可以在立法院中發揮影響力。

此外，時代力量日前公布最新民調，在「監督行政部門」和「堅持公平正義」的面向上，時代力量分別以20.1％、19.6％位居第二，是最獲肯定的在野黨。其中，在「監督行政部門」的部分，民進黨以34.7%居冠，台灣民眾黨則以13.1%墊底，也引來民眾黨相當不滿，民眾黨主席、台北市長柯文哲就酸回，「我們還是會堅持做一個獨立政黨，不做大黨的側翼」。

對此，徐永明表示，時代力量的民調還是會繼續做下去，會隨著疫情與時事來決定議題，他也期許現在的時力黨團，在黨團總召邱顯智的領導下，表現會更上一層樓。

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