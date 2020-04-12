北港朝天宮進香團配合防疫　連神明代言人都都要「一槍指著頭」　

▲朝天宮嚴加實施防疫措施，連身為神明代言人的「乩童」都不免俗須經額溫槍測量方能進入，形成有趣景象。（圖／北港朝天宮提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林北港朝天宮每逢農曆3月媽祖慈悲月往年此時香客均大批湧入，今年雖配合防疫措施取消慶典與遶境，但自由行抱神尊回訪的香客與進香小團體並不少；北港朝天宮於廟前搭設龍虎門，嚴加實施人流管制，並一一對香客與民眾測量額溫，連身為神明代言人的「乩童」都不免俗須經額溫槍測量方能進入，形成有趣景象。

北港朝天宮於廟前設置「檢疫龍虎門」，讓信徒、香客走兩側，神明從中間入廟，所有進廟人員皆受檢測，不乏扛轎人員、舉令其人員連身為神明代言人的乩童，都必須經過額溫槍確實測量體溫正常後才能進入廟內。

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▲朝天宮嚴加實施防疫措施，連身為神明代言人的「乩童」都不免俗須經額溫槍測量方能進入，形成有趣景象。（圖／北港朝天宮提供）

進香團體到達廟前紛紛配合，暫停前進與參拜禮儀在一一測量額溫，沒問題後繼續進行請神入廟儀式，北港朝天宮指出，防疫之下的北港進香，因為疫情關係，今年進香期間沒特別為回北港香團作紀錄，以往清明過後進香團會大量增加，但因為連假國家級警報的緣故，許多預計前來的進香團取消進香，朝天宮也因應政府政策實行更嚴格的進出管制，使得「媽祖生」前一週的廟口帶有一點嚴肅的氣氛。

▲進香團各宮廟人員到廟前均彷彿時間暫停一般，停止所有儀式一一受額溫檢測。（圖／北港朝天宮提供）

但有民眾看到進香團到廟前彷彿時間暫停，一一受檢測，連乩童都必須經過「額溫測一槍」，畫面莊嚴不失禮儀，成另類進香畫面感到有趣，更有讚賞朝天宮，在防疫措施的實施嚴實不馬虎，很正確地保護香客與民眾，堪為宗教防疫典範。

▲北港朝天宮設置龍虎門檢疫站，執行過程順暢，香客、遊客及進香團均樂意配合。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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