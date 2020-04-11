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2020神工傳藝　北港百年藝鎮巡迴特展開幕

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▲2020神工傳藝展開38項工藝活動，其中神工傳藝-北港百年藝鎮巡迴特展，今(11)日開幕。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲2020神工傳藝展開38項工藝活動，其中神工傳藝-北港百年藝鎮巡迴特展，今(11)日開幕。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2020年在前瞻計畫的幫助下，神工傳藝展開38項工藝活動，包含研究、設計、影音紀錄、創新技藝等，讓人矚目的正是即將展開的神工傳藝-北港百年藝鎮巡迴特展，雲林縣政府今(11)日辦理開幕，現場有策展人設計的巨型佛手、博杯等作品，還可窺見朝天宮刊行的天上聖母籤解詩及北港藝師作品。

北港以宗教信仰、文化活動聞名，因宗教與信仰所產生的宮廟活動及藝陣文化，造就宗教工藝師，幾經歷史變遷，時代更迭讓傳統工藝必須面臨轉型或是失傳，雲林縣政府在工藝文化相關的保存與推廣不遺餘力，在北港當地文史工作者與各界民俗研究專家學者的協助下，繼續讓北港百年藝鎮展現風華，創新技藝。

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神工傳藝-北港百年藝鎮巡迴特展，用靜態的展覽，展現雲林獨特的宗教文化，此次主要策展人為知名設計師蕭青陽，希望透過國際策展經驗對美學獨特感受連結傳統工藝產生不同的對話，設計師蕭青陽從主視覺開始就帶給民眾不同的感受，展區的創意盡在每個細節中，值得民眾一探究竟。

▲2020神工傳藝展開38項工藝活動，其中神工傳藝-北港百年藝鎮巡迴特展，今(11)日開幕。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲主策展人為知名設計師蕭青陽，希望透過國際策展經驗對美學獨特感受連結傳統工藝產生不同的對話。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

雲林縣長張麗善表示，北港因宗教而盛名，工藝創作者更是全國之最，傳統的工藝創作源自於對宗教文化的虔誠信仰，這些精采作品與技術值得我們去尊重及效尤，本次神工傳藝巡迴展就是要讓北港極具特色的宗教工藝文化被世人看見，透過展覽讓夠多人了解宗教文化與傳達工藝的價值與美。

文化觀光處長陳璧君表示，除了將雲林豐沛的文化資產保留，以落實「厚植文化力，帶動文化參與」之核心理念外，北港鎮蘊含豐富的歷史文化，以媽祖信仰而衍生出的傳統工藝更是獨具文化意涵。為了能讓逐漸失傳的工藝能繼續紮根，本次特別透過策展方式，運用不同視野詮釋北港百年藝鎮，希望能讓北港工藝文化能被更多人看見與被珍愛，讓工藝更貼近生活。

文化觀光處指出，展覽中規劃了三大主題之美，分別為現代藝術與傳統工藝的對話「交融之美」、北港百年藝鎮的記憶「歷史之美」、訴說著廟藝文化的「工藝之美」，重新再造北港百年的歷史現場，除了介紹與回顧百年前的北港，也設計了工藝師創作專區，看見藝師的工匠厲害之處，讓民眾回到歷史現場外，也讓下一代有著更多的管道與媒介了解神工傳藝的文化價值所在。

展期從4月11日至4月29日在北港文化中心揭開序幕，之後將巡迴至台中及台北，邀約大家一起看見北港工藝之美，了解雲林宗教工藝的價值。 雲林場次/北港文化中心2020年4月11日-4月29日 ；台中場次/文化資產園區2020年6月08日-6月21日 ；台北場次/地點未定 目前因新冠肺炎疫情，延期辦理，舉辦時間另公佈。

▲2020神工傳藝展開38項工藝活動，其中神工傳藝-北港百年藝鎮巡迴特展，今(11)日開幕。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲展覽中規劃了三大主題之美，除了介紹與回顧百年前的北港，也設計了工藝師創作專區，讓民眾回到歷史現場外，也讓下一代有著更多的管道與媒介了解神工傳藝的文化價值所在。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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