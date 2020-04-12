陸媒白宮記者回川普：來自台灣　張經義：我為我的出生地感到驕傲

▲中國東方衛視記者張經義（右）回應美國總統川普「來自台灣」，雲林縣長張麗善（左）力挺表示，這是上百萬旅外雲林鄉親奮鬥人生的縮影。（圖／雲林縣政府提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

陸媒記者張經義於美國白宮採訪時回應美國總統川普「來自台灣」，引發網路議論真相。其實，張經義出生地為雲林縣，雲林縣長張麗善發文相挺，並讚張經義「不卑不亢，勇敢面對，擁有雲林人誠懇熱情的本質，加油！以你為榮！」；張經義亦於LINE網路群組「雲林名人堂」回應，「我為我的出生地感到驕傲」。

4月8日白宮記者會中，大陸東方衛視的記者張經義回應美國總統川普「來自台灣」，此段言論連日來於網路被不斷討論，更有網友批評張經義隱瞞他為之服務的媒體—大陸的官媒上海東方衛視，也有大陸網民批評張經義「替中國人做事請說自己是中國人」，甚至已向舉報他是台獨份子。

雲林縣長張麗善昨夜於個人臉書發文，力挺張經義，為雲林子弟抱不平，並表示「網路霸凌無助防疫」，張麗善表示，張經義在雲林出生，一路認真求學、工作，力爭上游，成為電視台駐美新聞中心的主編，透過專業的訓練與自身的努力，在異鄉生根立足，這何嘗不是上百萬旅外雲林鄉親奮鬥人生的縮影。

張麗善強調，川普問張經義來自哪裡？張經義說：「我來自台灣」，因為他不忘本，何錯之有？要特別呼籲大家，不要助長惡質的網路霸凌文化，更要肯定雲林子弟不管在哪工作或移居何方都不忘本；「我來自台灣」，這句話本來就應該驕傲的大聲說出來，不必遮遮掩掩，身為雲林縣長，她支持張經義表達言論的自由，也捨不得雲林子弟遭此霸凌。

張經義是雲林縣二崙鄉人，駐派美國工作十年，2019年選舉時，曾應雲林縣青埔文教基金會邀請回雲林演講，和鄉親分享他求學以及從事媒體工作、被派駐華府的歷程，以及回故鄉的心情和回憶。

據了解，張經義在LINE網路群組「雲林名人堂」回應，除了感謝張麗善縣長的支持外，更指出，他在美國、日本、法國、印度等國際場合，在提問美國總統時都會報上自己的媒體名稱，白宮上上下下都很清楚知道他在中國東方衛視工作，但川普總統這次改問其出身，他也是坦蕩以對，表明「來自台灣」，張經義強調，「我為我的出生地感到驕傲」。

張麗善臉書全文「今天看見一篇新聞，來自咱雲林優秀子弟張經義，在美國總統川普提問時回答「來自台灣」，問答過程被無端放大、截頭去尾，成為網路霸凌的案例，經義他認真求學、工作，是我們雲林的驕傲，力爭上游在異鄉生根立足，但他不忘本 ，何錯之有？看見經義被如此霸凌，我相當心疼...網路霸凌實在不可取，我們來自台灣，我們以身為雲林子弟而驕傲。」

▲2019年7月張經義應邀到雲林縣返鄉演講，縣長張麗善致贈布袋戲偶給張經義留念。（圖／雲林縣政府提供）



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