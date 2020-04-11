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金包里老街假日管制措施首日　人流未達壅塞、車流順暢

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▲ 金包里老街假日管制措施首日 人流未達壅塞、車流順暢。（圖／新北市金山區公所提供）

▲ 金包里老街假日管制措施首日，人流未達壅塞、車流順暢。（圖／新北市金山區公所提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區公所11日實施週末假日管制措施，評估金山商圈及金包里老街人流未達壅塞程度，且店家攤商及遊客均有配戴口罩，未實際設置管制點，改以區公所、警分局、清潔隊及衛生所同仁移動式宣導「配戴口罩」、「禁止試吃」及「社交距離」觀念，現場民眾皆十分配合。

金山區長陳國欽指出，區公所自3月19日起即發布「因應COVID-19新冠肺炎－新北市金山區防疫措施」，暫停開放封閉型場館、廟慶活動暫緩辦理、對區內熱門觀光景點及市場執行人流管制，並宣導配戴口罩的重要性「保護自己也保護他人」；今日現場宣導關心，也感謝商圈及市場店家、遊客都有戴起口罩，並尊重現場區公所人員引導，大家齊心防疫。

▲ 金包里老街假日管制措施首日 人流未達壅塞、車流順暢。（圖／新北市金山區公所提供）

▲ 新北市金山區「金包里老街」。

陳國欽表示，車流管制方面，區公所與警分局持續透過路口監視器、公路總局智慧化省道即時資訊監控區內聯外道路及中山路主要幹道狀況，路上則請交通大隊金山分隊移動式疏導車流及勸離臨停車輛，全區交通順暢。

金山區公所表示，週末假日管制措施自即日起實施，並透過區內應變中心會議研商滾動式修正，但疫情狀況變化迅速，不久後的五一連假將是管制措施實施的關鍵點，應變中心將視現地實際狀況即時通告配套予民眾週知，並依循防疫政策嚴格執行。

「美麗最大的祕密」

▲ 金包里老街假日管制措施首日 人流未達壅塞、車流順暢。（圖／新北市金山區公所提供）

▲ 管制措施首日，店家及遊客皆配合配戴口罩。

▲ 金包里老街假日管制措施首日 人流未達壅塞、車流順暢。（圖／新北市金山區公所提供）

▲ 金山區公所與警分局持續透過路口監視器監看，掌握車流。

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