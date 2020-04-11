防疫人流管制！北港朝天宮首創「龍門進、虎門出、神明走中間」

▲人流管制防疫措施執行首日，北港朝天宮除於廟口兩側搭設「龍虎門檢疫站」，進入廟宇會也由管理員指導出入動線。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中央流行指揮中心宣布人流管制防疫措施執行，今（11）日是往年雲林北港朝天宮媽祖出巡的第一天，廟方今年雖取消遶境，但一早就陸續有進香團湧入，北港朝天宮採取嚴格管控，特地於廟前設置「檢疫龍虎門」，讓信徒、香客走兩側，神明從中間入廟，所有進廟人員皆受檢測，遊客相客均配合，施行情況順暢。

上週連假北港朝天宮被列入警示旅遊景點，廟方除定時加強周邊消毒外，也配合政策，一周前實施進出廟管控，今逢農曆三月十九日，是往年朝天宮媽祖出巡遶境盛會活動日，今年廟會配合防疫取消，但仍有小型進香團與香客湧入。

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▲北港朝天宮除於廟口兩側搭設「龍虎門檢疫站」，進入廟宇會也由管理員指引出入動線。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

北港朝天宮於廟口兩側搭設帳棚，標示「龍虎門檢疫站」，由管理員於廟口指導動線，信徒、香客「龍門進、虎門出、神明走中間」，朝天宮董事長蔡咏鍀表示，廟的兩側廟門稱為龍虎門，是供一般人進出的，廟中間的正門則是神明走的，雖是檢疫，但進出廟門還是依照習俗來走，借以讓年輕人知道「龍進虎出」的道理。

遊客與香客進出均配合順向並經測量額溫檢疫方才進入，循著紅龍線擺設的路線進廟，還是有少數信徒忘戴口罩，廟方也適時提供口罩給予佩戴，信徒表示，每年此時都是人擠人，今年人朝較過去少很多，被港朝天宮設置龍進虎出的管控既有創意也很貼心。

▲人流管制防疫措施執行首日，北港朝天宮設置龍虎門檢疫站，執行過程順暢，香客、遊客均樂意配合。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

民俗專家李寶全指出，站在廟埕面對廟宇的右手邊為「龍門」，左手邊則是「虎門」，中間就是「中門」。進出廟宇時需「龍門進、虎門出」，「入龍喉，出虎口」，意指入吉出凶、好運來壞運走，也有「出將入相」的意義，總歸都是趨吉避凶、平安如意的吉祥寓意。

▲民俗上，進出廟宇時需「龍門進、虎門出」，「入龍喉，出虎口」，意指入吉出凶、好運來壞運走，也有「出將入相」的意義。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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