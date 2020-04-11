狂繞瑞豐夜市一晚10圈還不夠　1秒被白眼！管理員鐵腿問攤商：全罩很難嗎？

▲瑞豐夜市自治會的成員在入口進行體溫量測跟消毒 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

中央疫情管制中心指揮官陳時中喊話要夜市進行人流管制，但是對高雄瑞豐夜市來說，在疫情確診頻傳之下，來消費的顧客少了一半，不過為了防治疫情，瑞豐夜市周邊拉起封鎖線，進行單一入口管制，並且在入口進行體溫偵測跟消毒，自治會管理人員敏姐說，瑞豐夜市有很多處入口，要管制真的很不容易，而且另外一名管理人員小律更是整晚在夜市裡頭趴走，隨時提醒攤商：口罩戴起來！

10日晚間九點多，《ETtoday新聞雲》記者前往高雄市瑞豐夜市了解人流管制情況，就看到瑞豐夜市周邊原本開放的入口，被拉起長長的一條黃色封鎖線，原來是夜市自治管理會試圖要將瑞豐夜市變成「單一」入口，而自治會的人員也在南屏路與裕誠路口的這個入口，逐一的對消費者進行體溫量測以及消毒，民眾都還願意配合。

▲瑞豐夜市自治會的成員在入口進行體溫量測跟消毒 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲瑞豐夜市周邊可以進出的地方，都被拉起了封鎖線。（圖／記者吳奕靖攝）

不僅是對來消費的顧客要求要戴口罩，就連在地的攤商也有同樣要求，而且為了這件事，自治會還派人一直巡視攤商是否有戴口罩，自治會人員小律就擔任這樣的工作，跟著他在瑞豐夜市裡頭一排一排巡，見到沒有戴口罩的攤商，就會一一的提醒，而攤商一聽到提醒，不乏會回應：「戴到熱了！脫下來喘口氣」，不過小律都是笑一笑，站在攤位前，等到對方戴上口罩才離開，這個舉動也是會惹惱攤商，而小律就會回答：「不用給我歹臉色，也是為你好」。

記者詢問小律，這樣繞夜市一個晚上得要走幾圈？小律邊走邊回答說應該是很多圈，次數沒認真在算過，只是回家之後都有種鐵腿的感受，話才講到一半，小律又轉移目標提醒攤商：「快戴起來吧」!

▲管理員小律就算一晚繞好幾次，還是有攤商「暫時」脫下口罩 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲管理員小律就算一晚繞好幾次，還是有攤商「暫時」脫下口罩 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲管理員小律說一晚得繞好幾圈，都走到鐵腿了 。（圖／記者吳奕靖攝）

雖然做好量測體溫、呼籲戴口罩以及保持社交距離，不過在夜市裡頭，一定有種情況會脫下口罩就是「邊走邊吃」，這個部分夜市自治會怎麼處理，管理人員敏姐就說：「有的客人還是會邊走邊吃，所以盡量在入口進行呼籲，雖然夜市本來就很容易邊走邊吃，不過現在外帶客也變多了」。

而在瑞豐夜市的對面，高雄市政府鼓山分局的4名員警，把警車停在對面之後，開啟車內廣播器放送提醒大家注意「社交距離」的宣導，另外4名警察也是排排站，手舉著防疫標語，執勤員警表示為了宣導防疫，連內勤的警官一天都要支援4名給外勤單位。

▲鼓山分局警察在瑞豐夜市入口對面舉牌提醒 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲鼓山分局警察在瑞豐夜市入口對面舉牌提醒 。（圖／記者吳奕靖攝）