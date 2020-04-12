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北港朝天宮媽祖慈悲月素食結緣　連5天免費便當贈弱勢與醫護

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▲北港朝天宮提供素食便當在住持法師灑淨便當後，發贈給給弱勢、學校及第一線防疫人員，力挺防疫工作。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲北港朝天宮提供素食便當在住持法師灑淨便當後，發贈給給弱勢、學校及第一線防疫人員，力挺防疫工作。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

民俗中逢農曆3月是媽祖慈悲月，歷年北港朝天宮均是熱熱鬧鬧舉辦祝壽遶境等盛典，但今年因受新冠肺炎影響，配合中央防疫政策而暫緩舉行，廟方將取消出巡所節省下的費用轉移推動「全台素食結萬緣」，11日起到媽祖聖誕日連續5天提供免費素食便當給弱勢、學校及第一線防疫人員，力挺防疫工作。

農曆3月19日是往年北港朝天宮媽祖出巡日，今年因受到疫情影響取消，廟方取消流水席、平安宴，把媽祖出巡活動費用省下來，號召推行「全台素食結萬緣」，4月11日至15日免費供應素食便當給弱勢家戶及第一線防疫的公務、醫護人員，並於中午11點在朝天宮仁和大樓發送給香客、民眾（發完為止）。

請繼續往下閱讀...

北港朝天宮表示，雖未舉辦盛大繞境活動，但實踐媽祖慈悲濟世之精神則無有間斷。繼年初為期十天，專為全球祈福的「除疫息災梁皇大法會」外，則再將串聯全台友宮及寺廟，發起「媽祖慈悲月全台素食結萬緣」活動，為期至農曆三月底，於全台各地發放。除心靈上倡導戒殺護生外；更給予弱勢實質上的幫助。藉此大眾的善心善念，祈求全球災疫早日蠲除。

中國醫藥大學北港附設醫院副院長林榮生表示，北港朝天宮挺醫護贈送400份連身隔離衣之外，實踐媽祖慈悲濟世精神提供全院600餘份素食便當，大家都能感受到媽祖慈悲不間斷。並提到，醫方均按防疫指揮中心指示，嚴格進行院內感控管制，限制訪客禁止探病，由主護會與家屬聯繫告知患者現況、開辦得來速慢箋領藥等落實院內防疫措施。

▲北港朝天宮提供素食便當在住持法師灑淨便當後，發贈給給弱勢、學校及第一線防疫人員，力挺防疫工作。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲中國醫藥大學北港附設醫院副院長林榮生代表院方贈送感謝狀，感謝北港朝天宮實踐媽祖慈悲濟世精神。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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