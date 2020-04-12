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評論「台捐口罩」惹議！新加坡總理夫人是「製造商控股CEO兼董事」

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▲新加坡總理夫人何晶（Ho Ching）是淡馬錫控股（Temasek）的董事與執行長。（圖／翻攝淡馬錫控股（Temasek）官方網站）

▲新加坡總理夫人何晶（Ho Ching）是淡馬錫控股（Temasek）的董事與執行長。（圖／翻攝淡馬錫控股官方網站）

記者吳美依／綜合報導

新加坡總理夫人何晶（Ho Ching）於11日針對台灣捐贈口罩發表「呃……」（Errrr ....）的評論，引發熱議。網友指出，由於台灣1月宣布口罩禁止出口，星國廠商「新科工程」設置台灣的2條生產線無法將成品運送出來，只好將產線移回國內，引發不滿。但何晶也被發現是新科工程最大持股公司「淡馬錫控股」（Temasek）的董事與執行長。

根據淡馬錫控股官方網站，何晶曾任新科工程的總裁、執行長，2002年1月成為淡馬錫控股的董事會成員，同年5月任職執行董事，2004年1月擔任執行長至今。

新科工程（ST Engg）是橫跨航太、電子等多領域的工程集團，94.4％股份由「淡馬錫控股」持有。後者是新加坡財政部擁有全部股份的私人投資公司，2004年成立至今從未公布財務報表，被外界視為星國最神秘的企業之一。

何晶轉貼「台灣捐贈口罩給新加坡」的新聞，寫下「呃……」的評論，引發熱議。網友解釋，台灣1月宣布口罩禁令時，新加坡疫情嚴峻，新科工程設置於台灣的2條生產線卻無法將成品運送出來，被迫把設備移回國內，引發不滿，「他們覺得在危難的時候，台灣『劫持』了新加坡的口罩，現在捐口罩根本沒意義。」

但是，也有許多新加坡網友留言，感謝台灣的好意，並對何晶的評論感到不解。有些人認為，身為第一夫人，如此反應非常無禮，如果不想要接受捐贈，可以像芬蘭一樣直接拒絕、道謝即可。有人批評，此舉是把政治立場置於國民健康之上。

►台灣捐100萬個口罩！新加坡總理夫人「呃…」引爆網友熱議

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