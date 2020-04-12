買完口罩隔天又來！汐止男求藥局「給個方便」…遭拒後狂吼：不要為難我　

記者陳羿妏／綜合報導

政策「14天買9片口罩」9日上路後，汐止一名藥局助理就在臉書《爆料公社》指控，一名男子10日才買過口罩，沒想到11日再度上門要求購買口罩，男子先是小聲拜託她「給個方便」，不料遭拒絕後竟直接在藥局內咆哮「不要為難我」，讓她感嘆「耐心快被磨光了」。

▲汐止一名男子10日才剛買完口罩，結果11日又到藥局報到，遭拒絕後還狂吼藥師。（圖／翻攝臉書《爆料公社》）

藥師助理表示，起初有向這名男子解釋，下次領取時間為何，然而男子堅持不聽，還拜託藥局給個方便，但她無奈地說「不是方不方便，而是健保卡資料插下去，資料相當清楚」，眼見遭到拒絕後，男子竟直接狂吼「不要為難我」、「在汐止快住不下去」，後方排隊民眾見到吵鬧過程是直搖頭。

「到底誰在為難誰？」藥師助理更進一步提到，自己只是一名小小助理，藥局也是為社會盡一份心力，竟讓他們遇到這樣大鬧的民眾，而且男子進藥局後，不但沒有戴口罩，還只用手遮住嘴，不過藥局當下來不及報警，男子便隨即離去。

影片曝光後，引起眾怒，網友氣憤表示，「明明領過了還在盧小，卡插下去日期時間清清楚楚」、「4月10日才領，第二天又要領，是來亂的吧」、「所以越來越多藥局不賣了」、「白眼翻到後腦勺」、「用手當口罩這哪招」。



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