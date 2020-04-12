邊境疫情嚴峻！　內蒙古中俄滿州里口岸建備用醫院

▲大陸各醫療隊支援內蒙古中俄邊境的滿州里口岸。（圖／取自澎湃新聞）

記者陳政錄／綜合報導

隨累計境外輸入確診案例飆升，中國大陸除陸續關閉黑龍江省中俄各口岸的人員往來外，內蒙古自治區鄰近俄羅斯的滿州里口岸也僅剩貨運通行。為避免疫情升溫如黑龍江邊境小城綏芬河，大陸已派赴5支醫療小隊赴滿州里支援，並投入備用醫院建設。

滿洲里市防境外輸入處置工作前線指揮部稱，鑑於輸入性疫情嚴峻，滿洲里市政府在原扎煤公司職工醫院基礎上開建備用醫院。正在建設的備用醫院能容納200張床位，預計14日投入使用。

▲內蒙中俄邊境滿州里口岸過去業務繁忙，目前因疫情，已於4月8日晚上八點臨時關閉，僅剩貨運通行。（圖／記者任以芳攝）

據內蒙古自治區衛健委通報，截至2020年4月12日7時，內蒙古累計報告境外輸入新冠肺炎確診病例80例，口岸輸入確診病例達36例。

其中，內蒙古滿洲里市北接俄羅斯、西鄰蒙古國，是中國最大的陸路口岸城市，其境內滿洲里口岸是中國最大的陸路口岸；目前，已經有呼倫貝爾市、海拉爾區等各單位5支醫療隊，共133名醫護支援滿洲里新冠肺炎醫療救治和流調採樣。

為防止中俄邊境疫情惡化，內蒙古已對所有入境人員已一律實施隔離。同時，所有參與境外疫情輸入處置的工作人員全部實行隔離管理。

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