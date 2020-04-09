為撿1顆球「划獨木舟下水」離奇失蹤！甘迺迪家族成員遺體雙雙尋獲

▲梅芙．甘迺迪（左下）與兒子吉地安．麥肯（右下）划獨木舟，卻發生意外去世。（圖／翻攝自Facebook／David McKean）

記者吳美依／綜合報導

美國政治世家甘迺迪家族（Kennedy）又發生一起意外，前司法部長羅勃．甘迺迪（Robert F Kennedy）的孫女、曾孫2日外出划獨木舟，未料竟雙雙失蹤，2人的遺體分別於6日、8日在馬里蘭州切薩皮克灣（Chesapeake Bay）被尋獲。

40歲的梅芙．甘迺迪．湯生．麥肯（Maeve Kennedy Townsend McKean）於2日帶著兒子吉地安．麥肯（Gideon McKean）外出划獨木舟，卻雙雙失蹤，最後一次被目擊時，2人正在梅芙的母親之宅邸附近乘船。

根據《紐約時報》，梅芙的遺體6日在馬里蘭州切薩皮克灣被找到，8歲兒子的遺體8日也在距離610公尺處被尋獲。

《中央社》報導，梅芙的丈夫大衛．麥肯（David McKean）表示，妻兒乘上獨木舟，只是為了找回不小心踢到海灣的一顆球，但卻被強風或浪潮帶到更廣闊的切薩皮克灣區，「大概30分鐘以後，一名目擊者從岸上看見他們，發現他們離岸邊很遠，因此報警。但這也是他們最後一次被目擊，之後就不見蹤影。」

大衛．麥肯也提到，美國海岸防衛隊（U.S. Coast Guard）隔天在妻兒乘船下水處幾公里遠的地方尋獲一艘翻覆獨木舟，24小時以後宣布終止搜救行動。

梅芙是馬里蘭州前州長凱薩琳．甘迺迪．湯生（Kathleen Kennedy Townsend）的女兒，也是前司法部長羅勃．甘迺迪（Robert F Kennedy）的孫女。羅勃．甘迺迪則是美國前總統約翰．甘迺迪（John F. Kennedy）的弟弟，1969年參加民主黨總統初選時遭槍殺去世。

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