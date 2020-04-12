南韓有91例復陽是病毒再啟動？　張上淳：台灣三採陰才出院沒這狀況

▲中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

記者黃凱翊／綜合報導

南韓傳出有出現91名新冠肺炎病患出現「復陽」，南韓醫療專家認為這是病毒的再啟動，對此說法，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，是因為大部分國家一採陰或二採陰後就放病人出院，才會出現後面採檢又變陽性的狀況，台灣目前都是三採陰才會解隔離，因此沒有出現這樣的情形。

張上淳表示，有聽過許多地方出現病人出院後復陽的情形，認為就像專家小組一直以來的觀察，有時確診病患會「時陰時陽」，因為其他國家多半一採陰或二採陰就出院，所以才會出現後面有機會採簡時又變成陽性的情況，張上淳強調，台灣一開始也是和世界衛生組織一樣，二採陰就出院，但由於後續發現有病患在三採時可能會變成陽性，所以才改成三採陰才出院，就沒有看到「復陽」的情況，「目前台灣三採陰病人回去都沒有復陽狀況。」

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張上淳表示，之所以採取三採，除了確保不會出現復陽狀況，還要讓出院回到社區的病人可以順利回到社會當中，讓社會大眾安心，目前只要醫療體系還能負荷的情況下，就會讓病人在醫院隔離到返回社區時，社會大眾可以安心的狀況。

張上淳補充，由於近日的解隔離數量日漸增加，觀察發現確診的年輕病患轉陰速度快，住院天數也日漸縮短中，因此何時回歸二採陰的做法，在得到更多科學證據或是考量醫療量能之後，會再做決定。