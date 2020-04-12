防疫最嚴格　盧秀燕：不只查實名制、有女陪侍就一律停業

▲▼盧秀燕表示， 一旦查獲有女陪侍場所，開罰並勒令停業。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

中央疫情指揮中心9日宣布全台酒店、舞廳一律禁止營業，至於其他的特種行業如KTV、夜店等，台中市政府原本是採取實名制方式防疫，不過，台中市長盧秀燕12日再度強調加嚴作法，除了實名制之外，一旦發現包廂內有女性陪侍，不但開罰而且勒令停業。

新聞局表示，包括目前還在營業的金錢豹等有女陪侍的KTV，都該停業，只有自助式KTV才能繼續營業，但也必須落實實名制。

中央宣布酒店、舞廳暫停營業之後，台中市政府馬上加碼其他八大特種行業實施「實名制」，市府稽查小組連續3個晚上都前往稽查業者是否有落實登記，經發局表示，連續稽查3晚，不但是全國最嚴格實施，而且日後會更密集，稽查至今未發現違規情形。

但市府發現，有些場所雖然不是登記為酒店、舞廳，實際上還是有女性陪侍，一樣會造成群聚感染風險，也讓市府執行上出現灰色地帶。

盧秀燕表示，為維護市民健康，營造安全消費環境，市府「維護公共安全聯合稽查小組」將強力針對視聽歌唱業、三溫暖業、酒家業、酒吧業、舞廳業、舞場業、飲酒店業、夜店業等持續執行稽查，業者勿心存僥倖，應配合中央立即停止營業。

盧說，防疫如同作戰，一旦查獲有陪侍且持續營業者，將依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，裁處5萬元以上、100萬元以下罰鍰，並且勒令停業。

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