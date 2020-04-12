客人手機響了！美睫師幫忙一看「他X的吉娃娃」來電　曝更爆笑日常：啊啊啊

▲美睫師有時要幫客人看來電對象。（示意圖／記者李薇攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

為了讓睫毛看起來纖長又捲翹，許多愛漂亮的女孩都會接睫毛，不過接睫毛時，通常都是閉上眼睛躺著的狀態，這時如果有電話或訊息，就要請美睫師幫忙看。一名美睫師日前在臉書《爆怨公社》貼文，曝光客人的各種來電名稱，哭笑不得地說「麻煩取一些旁人好唸出口的名字好嗎？」

有女網友貼文，說她是一位美睫師，「在幫客人嫁接睫毛時，客人手機響了……但因（客人）眼睛無法張開，所以我們常常需要幫她們看來電的是誰」，結果一看向手機螢幕，常常會有讓人哭笑不得的名字，像是「他X的吉娃娃」、「強悍寶貝老公」、「奈米屌」、「啊啊啊啊啊」等等，讓她忍不住笑呼「麻煩取一些旁人好唸出口的名字好嗎？」

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看到貼文後，其他人紛紛笑噴，「妳發現太多秘密……很危險」、「奈米太沒禮貌了 XD」、「取啊啊啊啊啊是怎樣啦」、「想知道吉娃娃本人長怎樣」、「接起來，幫她說：『哈囉奈米屌』」、「我先生的來電名稱是……吉白郎」、「笑死哈哈到底要如何說出口」、「講完都笑場了」、「身為美睫師非常有同感。」還有同業也來留言，「身為美睫師非常有同感」、「這就是我們的日常啊哈哈哈！」