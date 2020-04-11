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單親媽放2月無薪假！　水電哥「霸氣一段話」暖哭眾人：求公布名片

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▲▼水電工,線路,工人,維修,修理,裝潢,電線,。（圖／pixabay）

▲原PO遇上善心水電師傅。（示意圖／取自pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

疫情嚴峻時期，互相幫助真的會帶來滿滿正能量！一名單親媽近期正在休無薪假，在開銷吃緊的窘境下，家裡又出現漏水問題，需要花一筆錢請水電師處理。然而水電哥了解她狀況後，決定霸氣「給方便」，貼文一出，令4千多名網友讚爆，表示要用新台幣下架這位善心老闆。

一名單親媽媽在臉書「爆怨公社」發文，她表示自己目前已經被迫放了2個月的無薪假，為了照顧小孩和父親，只能盡量省吃儉用。不巧，家裡最近偏偏又出現漏水狀況，就算很無奈，也只能請人來修，然而水電師傅隨後的暖舉也讓原PO感動翻。

請繼續往下閱讀...

只見原PO傳Line詢問水電師傅漏水的狀況及費用，對方回覆是因為暗管破損，久了會產生壁癌，對人體不好，目前已經修補完畢，也順便把浴室的扶手裝好了。

原PO隨後詢問，「這樣費用多少呢？爸爸一直問。他說有送你酒精，可是你沒有收費。」沒想到水電哥這時竟表示，因為聽原PO爸爸說「女兒已經放2個月無薪假了」，加上還要養小孩跟付房租，修繕費可以等到原PO有正常工作後再付清，「不急啦。」

▲▼ 貼心水電哥幫助無薪假媽媽度過難關 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲▼ 貼心水電哥幫助無薪假媽媽度過難關 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲▼ 貼心水電哥幫助無薪假媽媽度過難關 。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO見狀後擔心這樣會不會造成對方的困擾，但師傅霸氣回應「不會，我還有好幾個水電修繕在跑，所以影響不大。」盼能幫助原PO一家度過難關。

滿滿正能量的貼文上線後，網友們讚翻表示「祝老闆生意興隆」、「應該公布這個老闆讓他生意接不完」、「哇！可否介紹這位水電大哥，家裡需要修繕可請他幫忙，這樣善良的人，也一定工作不馬虎的」、「可以PO他名片嗎」。

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