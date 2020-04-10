女大生耗費1個月「組裝雞骨做標本」！煎熬過程曝光　網全跪著看：神人快拜

▲原PO吃完烤雞後，利用骨頭做出雞標本。（示意圖／取自pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

就讀醫學、生物相關科系的學生們，求學過程中不免會遇到解剖、製作標本等作業。一名女大生就在臉書上分享她的作品，只見她花了1個月組裝了一隻展翅雞，超精細又複雜的做工讓網友們佩服讚翻，「請收下我的膝蓋」。

「這隻雞花費了我整整1個月的心血。」一名女大生在臉書「爆怨公社」中貼出她嘔心瀝血的作品，原來她因為生物作業需要，必須還原一整隻雞的骨架，過程複雜到讓她大嘆「第一次這麼討厭雞欸！」

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原PO也大方分享製作過程，首先必須把雞肉吃掉，接著把所有的骨頭泡進雙氧水內，把黏在骨頭上的碎肉全部剔除，抽出骨髓後還需晾乾。緊接著就是最困難的「組裝」，不僅要注意不能讓快乾膠滴到手套上，噴黏著劑時還必須注意手套上有無殘留的快乾溶液，否則噴下去之後灼熱感會飆升。

▲大家對於雞的真面目感到驚訝。（圖／翻攝自爆怨公社）

她指出，脖子是最難組裝的部分，可怕的是，教授還不小心失手把標本腿部弄斷，害得她在實驗室大罵。

超狂照片曝光後，網友們紛紛跪著表示「神人快拜」、「原來雞組裝起來長這樣喔」、「下次弄個秋刀魚看看」、「請收下我的膝蓋」、「讀畜醫科時也要組裝，為了標本，家裡吃不少雞」、「真是高手」。

其他學長姊們也陷入回憶表示「以前我們就是要拼這個，軟骨還不能吃掉不然很難拼」、「處理魚的時候會懷念雞跟牛蛙了」、「當年我們那組有一隻高壓鍋煮的雞，泡到最後骨頭爛掉了」、「以前我們是組青蛙」。

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