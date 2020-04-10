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新手爸見女兒腳底「紫色胎記」嚇壞！　萬人笑暈「太天兵」：證明沒有偷生

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▲兒童健康手冊蓋的是腳印而非手印，是有原因的喔！▼ 。（圖／記者楊雅琪攝）

▲小朋友出生時都會蓋腳印 。（圖／資料照）

記者張嘉晏／綜合報導

第一次當爸媽難免都會有點緊張！一名媽媽發文分享先生糗事，原來先生第一眼看到剛出生的女兒時，以為寶寶腳底的紫色印泥是天生的胎記，腦中立刻浮出各種擔憂。文章曝光後，網友們都笑翻表示爸爸太可愛，不過還真的有不少人曾誤會過。

一名媽媽在臉書「爆怨公社」中發文，她回憶第一胎孩子出生時，老公立刻就去辦了住院，寶寶隨後也被推到嬰兒室進行例行檢查和蓋腳印。怎料，老公第一眼看到孩子時，竟大驚表示「天啊！怎麼他的腳底是紫色的？這是胎記嗎？」引得一旁的護理師瞬間大笑。

請繼續往下閱讀...

原PO笑說，天兵老公是真的搞不清楚狀況，還擔心女孩子腳底紫紫的會不會不好看。

▲▼嬰兒,新生兒,寶寶。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲腳印某種程度上算是寶寶的「身分證」。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

事實上，原PO寶寶的腳之所以會呈現紫色，是因為沾了蓋腳印的印泥，而新生兒出生都要蓋腳印的原因，是因為要留存「身分證明」。至於為何不像大人一樣蓋手印或押指紋，醫生則是表示，因為寶寶的手通常是緊握的，怕勉強扳開後會造成其他傷害。

網友們看完也笑暈表示「可以確認外面沒有偷生，是他的第一個小孩沒錯」、「先生好可愛」、「之前有過爸爸打電話來問：為什麼腳底瘀青」、「我前幾天也被嚇過一次」、「還有醫生把印泥誤認是血管瘤......」、「第一次緊張了XD」。

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