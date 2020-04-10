早起幫家人排口罩！　他慘被路人伯出征「怎不用預購」：幹嘛跟老人搶

▲原PO早起排口罩，卻被也在排隊的阿伯阿桑嗆爆 。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

為了省去漫長的排隊時間，許多民眾都願意多花7元運費，使用網路預購的方式取得口罩。不過一名網友今日幫家人到藥局排隊時，卻被路人長輩嗆「幹嘛跟老人搶」，直指他「不懂得敬老尊賢」，讓他一頭霧水，無法理解被罵的原因，「錯了嗎？」

「請問一下年輕人不能排隊買口罩嗎？」一名男網友10日在臉書「爆怨公社」中發文，他表示自己一早到藥局幫家人排口罩，怎料幾位阿伯阿桑見狀後，竟然上前譴責他「你好好一個年輕人為什麼不用手機預購口罩？為什麼要跑來跟我們老人家排隊搶口罩呢？」

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▲民眾自9日起，每14天可以領到9片口罩。（圖／翻攝自爆怨公社）

無辜的原PO意外被路人扣上「不敬老尊賢」的帽子後，覺得相當傻眼。他表示因為家人需要進出大醫院回診，剛好他今天休假有空才會去幫忙買口罩，不懂被罵的理由何在，「我想請問年輕人去排隊買口罩錯了嗎？」

文章曝光後，網友們紛紛聲援表示「倚老賣老」、「你咳個兩聲，賣老的一定趕快跑」、「跟她說，妳不會也叫妳兒子上網買，妳幹嘛來排隊搶口罩」、「我昨天也遇到過，真想頂回去，我就喜歡現領的感覺，關他屁事」、「現在排口罩是他們的休閒活動」。

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