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才剛洗完...他愛車「突冒超man鬍渣」！「自殺式暗黑真相」曝光網秒嘔

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▲▼ 剛洗完車 被飛蟲自殺式攻擊 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原PO才剛洗完車，開了一段路後就出現如此慘況 。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

不少男人都把自家汽車當成是「愛妻」一樣呵護，如果看到這幕應該會崩潰吧！一名網友貼出車子照片，只見白色車頭黏滿一點一點的黑色不明物體，乍看之下有點像泥沙或是柏油。然而，隨著原PO揭開真相後，網友們紛紛嘔翻表示「密集恐懼」、「趕快洗掉」。

「為什麼世界上會有蚊子這種生物......？」一名網友在臉書「爆怨公社」發文，只見他貼出的圖中，他的白車前方硬生生長出了超man的小鬍渣，朋友對此還不解「你的車子怎麼這麼髒？幹嘛不洗一洗？」

請繼續往下閱讀...

不過原PO隨後無奈曝光真相，他表示自己1個小時前才剛從洗車場把車子牽回來，然而回程路上卻遇到蚊子大軍「自殺式攻擊」，一路上都能聽到如雨滴般「啪滋啪滋」的聲音，屍體還全部黏在車身上，讓他相當無言。

▲▼ 剛洗完車 被飛蟲自殺式攻擊 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲滿滿屍體啊！（圖／翻攝自爆怨公社）

照片一出，不少苦主都說曾在台61線（西濱快速公路）遇到這種慘況過，「傍晚時的苗栗路段很常這樣」、「61快速公路特產」、「我開台61上下班也是常這樣」、「黃昏走台61西濱快速道路就會這樣」、「這應該是飛蟲不是蚊子」。

其他人則是爆雞母皮表示「好像被柏油噴到」、「包膜不錯看，最新流行款」、「你的車子一定是公的，長鬍渣」、「密集恐懼症」、「好多車下亡魂」、「要趕快洗一洗，曬過太陽乾掉更難處理」、「請使用除蚊蟲藥水軟化後，再用高壓水沖掉」。

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包膜蚊子飛蟲台61西濱快速公路爆怨公社

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