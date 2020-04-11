警察防疫大臨檢　意外曝「城鄉差距真大」：六都燈紅酒綠…台東破草寮

▲ 這是台東的一處「八大行業」，簡易式家庭KTV。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／綜合報導

因應新冠肺炎疫情，全台各縣市警察執行八大行業擴大臨檢，要求酒客和小姐「保持社交距離」，各縣市警局賣力向媒體推銷自己的戰功或苦功，卻意外曝露出，台灣各個縣市，不僅基礎建設有嚴重的「城鄉差距」，連老百姓的娛樂和八大行業的水準，真的差很大。

▲ 台北、台中和高雄的八大行業美女如雲、美腿如林、裝潢氣派。

根據警方提供的相關臨檢影片，台北、台中和高雄的八大行業美女如雲、美腿如林、裝潢氣派，偏鄉的台東，沒有豪華的八大行業，只有少數的「小吃部KTV」，這小吃部還不是普通的殘破，警察一進門，好像進了平民的客廳，裡面幾張木椅和一張桌子，KTV的設備是家庭式卡拉OK伴唱機。

新北金山也沒有稍具規模的娛樂聲色場所，只有幾家老人專去的卡拉OK店，頂多中間還有個舞池，「小姐」的年齡，3個加起來超過150歲…。

「上頭一個指令，我們一個動作」偏鄉員警說，這樣也好，這邊的民眾，除了偶而喝酒會觸犯酒駕之外，平常也不太鬧事，治安很好。

「美麗最大的祕密」

▲▼ 偏鄉的台東，沒有豪華的八大行業，只有少數的「小吃部KTV」。

▼ 新北金山也沒有稍具規模的娛樂聲色場所，只有幾家老人專去的卡拉OK店，頂多中間還有個舞池。