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台南火鶴花產銷台灣「南波萬」　黃偉哲：市府提報紓困振興措施

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▲立委賴惠員、市議員吳通龍和尤榮智，與黃偉哲市長一同前往六甲百芳農場，大家一起關心花農受到疫情影響的產銷問題，集思廣益尋找解決之道。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲黃偉哲市長、立委賴惠員、市議員吳通龍和尤榮智，一同前往六甲百芳農場，大家一起關心花農受到疫情影響的產銷問題，集思廣益尋找解決之道。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

受到新冠肺炎疫情影響，使得台灣花卉的出口市場受到縮減，台南做為台灣火鶴花外銷的重要產地，黃偉哲市長11日上午特別前往位於六甲的百芳農場視察，與業者交流，關心台南花卉產銷情形，將盡力為花農提供協助。

▲立委賴惠員、市議員吳通龍和尤榮智，與黃偉哲市長一同前往六甲百芳農場，大家一起關心花農受到疫情影響的產銷問題，集思廣益尋找解決之道。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，台南種植的火鶴花約占台灣總外銷出口量7成，前三大出口國為日本、新加坡和澳大利亞，因新冠肺炎疫情影響，導致外銷市場比往年縮減。對於農委會提出之花卉產業紓困措施，黃偉哲市長指示農業局應積極輔導花農及相關花卉協會向中央提報紓困計畫，並須研擬振興措施，例如開發電商通路，提高國內用花需求，藉此降低疫情對於外銷市場帶來的影響。黃偉哲市長舉例，即將到來的母親節，他便建議可以火鶴搭配康乃馨，取其「給她好溫馨」的諧音（火鶴發音與台語「乎好」相近），希望大家身體健康攏乎好。

▲立委賴惠員、市議員吳通龍和尤榮智，與黃偉哲市長一同前往六甲百芳農場，大家一起關心花農受到疫情影響的產銷問題，集思廣益尋找解決之道。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市的火鶴花生產面積約53公頃，占全台32.8％，生產面積全國第一，其中又以六甲為台南最大產區，生產面積約20公頃，占37.7％。109年1-3月火鶴花出口總值約1635萬元，相較108年1-3月出口總值2055萬元減少420萬元，減少約20％。

▲立委賴惠員、市議員吳通龍和尤榮智，與黃偉哲市長一同前往六甲百芳農場，大家一起關心花農受到疫情影響的產銷問題，集思廣益尋找解決之道。（圖／記者林悅翻攝，下同）

農委會因應武漢肺炎疫情提出之花卉產業紓困措施，包括：（1）專案農貸與利息補貼：符合營運困難及利息補貼對象，補助其新、舊貸款1年免息，並提高「農業科技園區進駐業者優惠貸款要點」週轉金最高貸款額度，從1千萬元增加至2千萬元。（2）海外拓銷獎勵：依不同地點，獎勵每公斤30-70元之空運費，或每公斤8-10元之海運費。（3）全面獎勵花卉外銷：預計1億元經費拓銷。

▲立委賴惠員、市議員吳通龍和尤榮智，與黃偉哲市長一同前往六甲百芳農場，大家一起關心花農受到疫情影響的產銷問題，集思廣益尋找解決之道。（圖／記者林悅翻攝，下同）

因應中央的紓困措施，農業局研擬的振興措施，如：推廣校園花卉教育，藉由推動相關花藝課程，從小培養用花習慣，以現場或視訊方式於台南國中、小學辦理80場次花卉教學，參與師生預計2400人次；推動廟宇祭拜以花祈福，由廟方鼓勵信徒參拜時使用鮮花，以增加花卉銷售通路，所使用花卉讓民眾攜回家裡，具保平安之意義；輔導火鶴花產銷班、社區或合作社進行花卉品牌包裝設計，強化品牌行銷，有效拓展客群等方式，提高國內用花需求，藉此降低新冠肺炎對外銷所帶來的影響。

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