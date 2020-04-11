台南安平開台天后宮「祈福平安法會」　黃偉哲：望上天憐憫讓疫情趕快過去

記者林悅／台南報導

台南市安平開台天后宮配合政府防範肺炎疫情，取消媽祖聖誕大型平安宴，11日改辦「祈福平安法會」，並邀請台南市長黃偉哲擔任正獻官，廟方主委盧友禮、副主委吳高明月、立委林俊憲等人陪祭，法會12日下午3時30分結束後，並備有「心、肝、脾、肺、脾、腎」的5斗平安心贈送給民眾。

▲開台天后宮平安法會上午舉行「啟香敬獻儀式」，邀請台南市長黃偉哲擔任正獻官，廟方主委盧友禮、副主委吳高明月、立委林俊憲等人一同陪祭，祈求新冠肺炎疫情早日過去。（圖／記者林悅攝，下同）

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開台天后宮平安法會於11日、12日舉辦2天，11日上午9時許舉行「啟香敬獻儀式」，邀請市長黃偉哲擔任正獻官，其他正獻官尚有廟方主委盧友禮、副主委吳高明月、立委林俊憲、安平大眾廟主委黃俊策（里長聯誼會長）、安平城隍廟管理人李建興，陪獻官有民政局長顏振標、文化局長葉澤山、安平區長賴青足、市警第四分局長蔡進閱、市議員盧崑福、蔡淑惠、林美燕、李啟維、呂維胤、周麗津與安平區各里里長、社區理事長、安平區內各校校長、各廟宇主委等人一同陪祭。

▲市長黃偉哲表示，安平開台天后宮進行平安法會，在天上聖母媽祖慈悲保佑，讓民眾平靜安心，更希望上天的憐憫，讓疫情能趕快過去，這是大家最大的願望。

市長黃偉哲表示，安平開台天后宮進行平安法會，安平地區各大廟宇一起參與，新冠肺炎疫情發生以來少有大型法會，法會全按政府防疫規定進行，在天上聖母媽祖慈悲保佑，讓民眾達平靜安心，更希望上天的憐憫，讓疫情能趕快過去，這是大家最大的願望。

安平開台天宮這次「祈福平安法會」安排在戶外的廟埕舉辦，廟方也配合中央防疫規定，在戶外活動方面，人數有限制，參與活動的人與人間之間均隔相隔1公尺以上的社交安全防疫距離。

▲主委盧友禮燒訴文，祈求國泰平安，祈求疫情趕快結束。（圖／記者林悅翻攝，下同）

安平天后宮表示，安平開台天后宮每年逢天上聖母媽祖聖誕，且在聖誕前10天就有全台各縣市的交陪境廟來天后宮進香，並於聖母誕辰日辦理平安宴席，宴席桌數也有上百桌以上，這段期間至廟裡進香香客均達上萬人以上。

但今年因新冠狀肺炎關係，安平開台天后宮經請示天上聖母後，經指示今年的誕辰活動均縮小辦理，不要大張旗鼓。廟方也決定配合中央政府、台南市政府的防疫措施，整個慶祝聖母誕辰最後的上百桌的平安宴也取消。

▲法會後並備有「心、肝、脾、肺、脾、腎」的5斗平安心贈送給民眾。

雖然一些祝壽活動取消，但為顯示聖母的愛民如子慈悲濟世精神，安平天后宮則改辦理「祈福平安法會」，希望借由法會祈求台灣國泰民安、新冠狀肺炎疫情趕快結束。

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