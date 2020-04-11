　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

警環監聯合稽查　 台南強力取締改裝車輛維護山區交通秩序

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市警白河分局於東山區市道174線橫路東山休息站，與台南市交通大隊、環保局及新營監理站等單位，共同執行取締改裝車輛聯合稽查勤務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警白河分局於東山區市道174線橫路東山休息站，與台南市交通大隊、環保局及新營監理站等單位，共同執行取締改裝車輛聯合稽查勤務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警白河分局11日上午8時至12，於東山區市道174線橫路東山休息站，與台南市交通大隊、環保局及新營監理站等單位，共同執行取締改裝車輛聯合稽查勤務，共計開罰非法改裝車輛3件、無照駕駛2件及越級駕駛1件，噪音超標6件，總共開罰12件，其中要召回檢驗9件。

▲台南市警白河分局於東山區市道174線橫路東山休息站，與台南市交通大隊、環保局及新營監理站等單位，共同執行取締改裝車輛聯合稽查勤務。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警白河分局於東山區市道174線橫路東山休息站，與台南市交通大隊、環保局及新營監理站等單位，共同執行取締改裝車輛聯合稽查勤務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市道174線及175線是許多改裝車輛、大型重機熱愛跑山路段，假日時常出現車隊呼嘯而過，部分改裝車輛引擎聲擾民，進入山區寧靜村莊帶來噪音，不僅影響社會安寧秩序，甚有重機車騎士發生交通事故造成嚴重傷亡，對此白河警察分局與環保局及新營監理站等單位人員，針對改裝車經常出入路段，加強攔查取締相關違規車輛，希望藉此遏止歪風。

▲台南市警白河分局於東山區市道174線橫路東山休息站，與台南市交通大隊、環保局及新營監理站等單位，共同執行取締改裝車輛聯合稽查勤務。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警白河分局於東山區市道174線橫路東山休息站，與台南市交通大隊、環保局及新營監理站等單位，共同執行取締改裝車輛聯合稽查勤務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

白河分局表示，為保障山區用路人行車安全，將持續規劃巡邏及路檢勤務，針對改裝車輛、危險駕車、超速行駛等違規行為加強稽查取締，並不定時與環保局、監理站等單位，共同執行聯合稽查勤務，除透過提高執法強度及頻率外，並透過交通安全宣導及改善交通工程等多方面努力，建立用路人良好駕駛習慣，減少交通事故發生，，也呼籲車主勿任意改裝車輛，共同維護用路人的安全。

►有75%酒精，必備必買必囤！！

ET快訊
快訊／雨下太大！全球首場職棒開幕戰宣布延賽　假人全濕了
口罩配售量已大於全台總人口！　陳時中：下週四再買就免排隊
超商領口罩「開袋一瞥不對勁」！回家細看驚呆…羨煞網：天選之人
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東森林公園百組親子彩繪夢想攜手飛　台東縣府提醒到戶外注意防疫措施

台南火鶴花產銷台灣「南波萬」　黃偉哲：市府提報紓困振興措施

南投縣溫韾巴士行前超前防疫部署　縣府找來司機防護消毒演練

警環監聯合稽查　 台南強力取締改裝車輛維護山區交通秩序

膠筏打魚民眾熱心護魚　海巡立馬取締不懈

防疫期間　雲林縣文觀處圖書館借、還書作業至5月5日止後暫停

斗六市里長補選　投開票所採防疫高標準整備

警方查獲市價百萬毒咖啡包　犯嫌多為剛成年

不要再傳了！散播未經證實疫情訊息　南警籲小心以觸犯刑責

防疫為要！台東林管處森林育樂場域啟動防疫措施　請民眾配合

大陸電視台記者「我來自台灣！」 川普回應：Good！高學歷背景起底

就是要停！人肉占位遭勸不離開 婦氣pupu秀手機：老公車就在路口

陳玉珍不滿網友罵「滾回大陸去」怒槓蘇貞昌：來公開辯論！

拒戴口罩「勸導無效」被請下公車 悍婦失控抓花帥警臉頰...秒遭上銬

金芭黎舞小姐被高雄酒店封殺　知情者爆：剩按摩店或遠走高雄

《青你2》學員改編陶喆《Melody》　原唱一聽皺眉頭：這給我很多靈感

700萬口罩抵歐洲！政要拍片致謝　盼台灣「納入WHO」：謝謝蔡總統

超壯觀！直擊花枝寶寶群聚誕生 網讚：卵像珍珠❤餵食秀好療癒

胖橘貓「捧10kg油肚理毛」舔不到 無助望遠方...爸嘆：牠有在減肥了

口罩戴到破皮...貼人工皮堅守崗位　 壓痕照曝光！滿是「守護生命的印記」

台東森林公園百組親子彩繪夢想攜手飛　台東縣府提醒到戶外注意防疫措施

台南火鶴花產銷台灣「南波萬」　黃偉哲：市府提報紓困振興措施

南投縣溫韾巴士行前超前防疫部署　縣府找來司機防護消毒演練

警環監聯合稽查　 台南強力取締改裝車輛維護山區交通秩序

膠筏打魚民眾熱心護魚　海巡立馬取締不懈

防疫期間　雲林縣文觀處圖書館借、還書作業至5月5日止後暫停

斗六市里長補選　投開票所採防疫高標準整備

警方查獲市價百萬毒咖啡包　犯嫌多為剛成年

不要再傳了！散播未經證實疫情訊息　南警籲小心以觸犯刑責

防疫為要！台東林管處森林育樂場域啟動防疫措施　請民眾配合

屁孩狂靠近「故意打噴嚏」！　他4天後驚現「流感症狀」…崩潰確診了

路過公車站！色柴突然「肚皮黏地」拉不動　網笑：在幫你製造機會

台東森林公園百組親子彩繪夢想攜手飛　台東縣府提醒到戶外注意防疫措施

捷運站口罩手上狂甩…就是不肯戴！　男遭勸怒嗆站務員：你讀醫學系的嗎？

影／連勝文舞魂再上身！秀大長腿跳「洗手街舞」…網友狂讚：好帥！

世界田總盼8月恢復室外賽事　給選手更充足準備機會

非洲爆發第二波蝗災！數量是上波的20倍「比病毒還可怕」

台中居家檢疫偷跑92人　個人最高開罰60萬將強制執行

中職／全球開幕首戰泡湯　因雨延賽史上第4次

中職／看台球迷是假人　樂天女孩：感覺很特別

正妹盛裝體驗屏東豪華約會行程　賣力釣鱷魚「慘摔腳朝天」大走光

地方熱門新聞

高市獅湖國小校長昏倒　送醫後不治

酒店停業害死人？經紀人氣炸：我們吃什麼

員山鄉中華村村長罷免提議案　宜縣選委會審議通過

寄口罩給海外親人　系統難判定資格

網友質疑台南違規拖吊回歸公營

陳重光95歲離世　不舉行告別式

各景點管控分流　台南市配合防疫

台南違規拖吊　反對再續約

嘉檢解剖死者發現肺部異常　檢體送驗陰性

防盜系統深夜響不停　吵到民眾很心慌

「安心即時上工」啟動

拒繳贈與稅鄧姓女子管收獲准

散播未經證實疫情訊息小心觸犯刑責

斗六市里長補選　投開票所採防疫高標準整備

更多熱門

相關新聞

台南驚爆「虐童累犯」托育員？！

台南驚爆「虐童累犯」托育員？！

台南市永康區1名11個月大男嬰，日前遭托嬰中心托育員不當照顧，造成男嬰頭部鈍傷、腿部瘀挫傷，事發後，男嬰也開始出現情緒不穩的情形，男嬰到如何受傷家長至今仍得不到真相，現在還有其他受害孩童家長爆料，該托育員先前就有不當照顧紀錄。

網友質疑台南違規拖吊回歸公營

網友質疑台南違規拖吊回歸公營

黃偉哲購物台處女秀推銷金鑽鳯梨！

黃偉哲購物台處女秀推銷金鑽鳯梨！

台南農特產品第3彈「台南好鬆」

台南農特產品第3彈「台南好鬆」

台南市10大測速照相據點曝光

台南市10大測速照相據點曝光

關鍵字：

聯合稽查台南強力取締改裝車輛

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

驚！一隻阿圓爆分手傑米鹿　全黑「IG限動」藏玄機

譚德塞完蛋！外媒曝：川普計劃創新組織取代WHO

譚德塞言論惹怒台灣！黃暐瀚說話了

阿滴曝光「台灣給世界的公開信」草稿

瑞莎看不下去！甩出1網址對抗譚德塞

《夫婦世界》小三私下個性超反差！

他炫500片↑口罩免排隊　網怒...真相神轉

LIVE／口罩販賣機來了！插健保卡1分鐘就拿到

長庚女員工騎車撞飛　重砸後車慘死

陳時中亮電郵「全英文朗讀」回擊WHO

他到譚德塞IG留言抗議　被私訊回覆網笑翻

懷孕櫃姐連加班7天暴斃！老闆拒負責：不認識她

為何30歲主婦能當酒店紅牌？名嘴曝原因

北韓死亡數瀕300萬人！脫北者戳破「零確診謊言」

流產婦住隔離病房2天　慘遭醫師洩慾出血死

更多

最夯影音

更多
大陸電視台記者「我來自台灣！」 川普回應：Good！高學歷背景起底

大陸電視台記者「我來自台灣！」 川普回應：Good！高學歷背景起底
就是要停！人肉占位遭勸不離開 婦氣pupu秀手機：老公車就在路口

就是要停！人肉占位遭勸不離開 婦氣pupu秀手機：老公車就在路口

陳玉珍不滿網友罵「滾回大陸去」怒槓蘇貞昌：來公開辯論！

陳玉珍不滿網友罵「滾回大陸去」怒槓蘇貞昌：來公開辯論！

拒戴口罩「勸導無效」被請下公車 悍婦失控抓花帥警臉頰...秒遭上銬

拒戴口罩「勸導無效」被請下公車 悍婦失控抓花帥警臉頰...秒遭上銬

金芭黎舞小姐被高雄酒店封殺　知情者爆：剩按摩店或遠走高雄

金芭黎舞小姐被高雄酒店封殺　知情者爆：剩按摩店或遠走高雄

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面