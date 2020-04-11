警環監聯合稽查　 台南強力取締改裝車輛維護山區交通秩序

▲台南市警白河分局於東山區市道174線橫路東山休息站，與台南市交通大隊、環保局及新營監理站等單位，共同執行取締改裝車輛聯合稽查勤務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市警白河分局11日上午8時至12，於東山區市道174線橫路東山休息站，與台南市交通大隊、環保局及新營監理站等單位，共同執行取締改裝車輛聯合稽查勤務，共計開罰非法改裝車輛3件、無照駕駛2件及越級駕駛1件，噪音超標6件，總共開罰12件，其中要召回檢驗9件。

市道174線及175線是許多改裝車輛、大型重機熱愛跑山路段，假日時常出現車隊呼嘯而過，部分改裝車輛引擎聲擾民，進入山區寧靜村莊帶來噪音，不僅影響社會安寧秩序，甚有重機車騎士發生交通事故造成嚴重傷亡，對此白河警察分局與環保局及新營監理站等單位人員，針對改裝車經常出入路段，加強攔查取締相關違規車輛，希望藉此遏止歪風。

白河分局表示，為保障山區用路人行車安全，將持續規劃巡邏及路檢勤務，針對改裝車輛、危險駕車、超速行駛等違規行為加強稽查取締，並不定時與環保局、監理站等單位，共同執行聯合稽查勤務，除透過提高執法強度及頻率外，並透過交通安全宣導及改善交通工程等多方面努力，建立用路人良好駕駛習慣，減少交通事故發生，，也呼籲車主勿任意改裝車輛，共同維護用路人的安全。

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