台南山上花園水道博物館發現領角鴞幼鳥　放樹洞讓親鳥帶回

▲台南山上花園水道博物館館方人員在清理園區時，發現一隻領角鴞幼鳥，經農業局專家研判係離巢期幼鳥，並無受傷，館方將幼鳥放在樹洞內，讓母鳥找到帶回。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南山上花園水道博物館區有豐富的生態，10日上午，館方人員在清理園區時，在B館的迴廊旁發現了一位嬌客，是一隻領角鴞幼鳥，經農業局專家研判係離巢期幼鳥，並無受傷，館方即將幼鳥放在3公尺高的樹洞內，讓母鳥找到帶回，11日早上去看幼鳥已經不見，附近也沒有掉落蹤跡，研判是鳥媽媽帶回去了。

請繼續往下閱讀...

館方說，發現幼鳥時，館方人員在四處巡視，沒有看到母鳥或是鳥巢，擔心開園後受到干擾，加上不知道是否有受傷，即先把牠安置在紙箱內，並且通知農業局森林及自然保育科的專家前來協助處理。

經保育科的老師來到園區，檢視後發現，這隻幼鳥頭上的角羽已經長出來，應該是到了離巢期了，加上並沒有受傷跡象，研判是在練習飛行時，從附近棲息的樹洞掉下來，建議還是先將幼鳥安置在園區內，讓母鳥能夠找到，進而帶回。

過程中，小領角鴞睜著圓滾滾的眼睛，警戒的看著四周，也沒有太大反抗，可愛的模樣，讓人真的捨不得；老師說，目前是領角鴞繁殖期，山區常可發現掉到地面的幼鳥，也因為外型惹人喜愛，常有民眾想要自行飼養，但如此一來，不但讓牠失去野生能力，不易存活，且貓頭鷹是保育類動物，民眾切勿擅自飼養，否則經查獲可依動保法開罰6至30萬元罰鍰。因此，若民眾有發現幼鳥，還是請通知農業局等保育單位處理。

館方人員依專家建議，將小領角鴞放在離地面3公尺高的樹洞上，讓幼鳥乖乖的等著媽媽來接牠，館方人員也會持續關心，希望鳥媽媽可以趕快出現，讓幼鳥一家可以團圓。

11日一大早，館方人員趕快去樹洞關心一下幼鳥，發現幼鳥已經不見了，附近也沒有掉落蹤跡，研判應是鳥媽媽帶回去了，成功完成一次救援行動。

►有75%酒精，必備必買必囤！！