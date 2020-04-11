台南發生虐嬰案「頭和手撞傷」　家長怒吼：托育員有虐童前科

▲台南市永康區1名男嬰，日前遭托嬰中心托育員不當照顧，造成男嬰頭部鈍傷、腿部瘀挫傷，現在還有其他受害孩童家長爆料，該托育員先前就有不當照顧紀錄。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永康區1名11個月大男嬰，日前遭托嬰中心托育員不當照顧，造成男嬰頭部鈍傷、腿部瘀挫傷，事發後，男嬰也開始出現情緒不穩的情形，男嬰到如何受傷家長至今仍得不到真相，現在還有其他受害孩童家長爆料，該托育員先前就有不當照顧紀錄。

受害男嬰父親指出，4月7日發現男嬰額頭及腿上有瘀傷，4月8日下午至托嬰中心看監視器影片，男嬰母親說，托嬰中心只提供3段「完全看不到孩子是怎麼受傷」的影片，男嬰父親當時質疑，為何嬰兒床床沿欄杆沒有護墊？托嬰中心辯稱，因清明連假期間拿去洗，尚未乾，所以沒裝上。

家長指控說，更扯的是，托嬰中心園長竟對其他家長說，是男嬰睡覺翻身去撞到嬰兒床，若真是這樣，為何社會局會裁罰？男嬰家長痛批，「推卸責任的謊言」。

男嬰父親表示，從第1段影片看到，當托育人員以「新生兒包法」緊緊包住男嬰，男嬰感到不舒服，已開始哭著掙脫，隔3、4分鐘，托育人員竟粗暴地將男嬰「放」在地上，再度以「新生兒包法」包住男嬰，這次，托育人員更加使勁，用力勒緊。男嬰父親看到這裡已看不下去，男嬰母親表示，「新生兒包法」適用於剛出生未滿3個月的新生兒，對她11個月大的寶貝兒子來說，「那是一種懲罰」。

男嬰母親心痛地說，事發至今，男嬰晚上睡到一半會突然驚醒，開始哭鬧，醒著時，也會沒來由地突然哭、生氣，男嬰母親強調，「家屬只是要真相，要知道孩子到底怎麼受傷的，誰該負責，就要給個交代」。

更讓男嬰父母無法接受的是，該托育人員竟是「累犯」，托嬰中心該負連帶責任，男嬰父母強烈質疑，發生類似案件的托育人員，為何能繼續從事照顧幼兒的工作？托嬰中心不知道她有「前科」嗎？這些人在社會局難道都沒紀錄嗎？是要多少孩子受害，社會局才願意繃緊神經為孩童安全把關？

一位女童的媽媽一眼認出，該托育人員就是對她女兒不當照顧的托育人員，「她還因此遭到解聘」，這位媽媽說，該托育人員曾經在放學之際，要求小孩子將水壺裡的水一口氣喝光，結果造成孩子嘔吐，該托育人員的情緒管理似乎有問題，「怎麼還讓這樣的人繼續照顧孩子」？

據悉，永康這家托嬰中心的前身也是幼兒園，當時該托育人員就在該幼兒園任職，該幼兒園爆出多起孩童受虐事件後，加入某連鎖幼教機構，改名換人經營，該托育員竟然跟著留任，如今再度發生不當照顧事件，受害男嬰家長要求社會局深入追查。

社會局一開始還否認該托育人員並沒有在前身幼兒園任職，經查後才坦承，在調查該托嬰中心人員名單時「疏忽」了，未詳實查核，該托育員確實自前身幼兒園留任至今。

男嬰傷勢怎麼來的？社會局副局長顏靚殷指出，局內同事勘驗托嬰中心的監視器影片，只有看到拉扯動作，「確實沒看到男嬰撞到頭的畫面」，將會深入了解。

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