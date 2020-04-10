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違規停車釀命！　網PO文質疑台南市府「拖吊回歸公營」

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▲清明連假期間，台南市安平區中華西路發生聯結車與機車嚴重車禍事故，釀成1名PUB女歌手殞命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲清明連假期間，台南市安平區中華西路發生聯結車與機車嚴重車禍事故，釀成1名PUB女歌手殞命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

清明連假期間，台南市安平區中華西路發生聯結車與機車嚴重車禍事故，釀成1名PUB女歌手殞命，經調閱路口監視器畫面顯示，事發現場有小客車於紅線占用機慢車優先車道違停，同為肇事因素之一，有網友在社群PO文質疑，違規停車那麼多，「市長大人您確定台南市停車拖吊回歸公營政策是對的？」。

▲清明連假期間，台南市安平區中華西路發生聯結車與機車嚴重車禍事故，釀成1名PUB女歌手殞命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警交通警察大隊指出，市警局為整頓違停亂象，確保用路人安全與車流順暢，自2019年底推動「違停零容忍2.0版」，除上開易違停肇事路段外，另針對「全市16條示範道路大執法」，每月滾動式檢討重點執行路段及時段，提高執法強度，今年1至3月舉發汽機車違停共49640件，執法警力持續動員梭巡中；同時也持續配合交通局會勘路邊停車格、禁止停車（臨停）標線的妥適性。

▲清明連假期間，台南市安平區中華西路發生聯結車與機車嚴重車禍事故，釀成1名PUB女歌手殞命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲有網友在社群PO文指違規停車那麼多，質疑台南市停車拖吊回歸公營政策的的正確性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

但有網友在臉書社群以「市長大人你確定台南停車拖吊回歸公營是對的嗎？」為題，公開質疑市府違規停車拖吊政策，網友並指出：「東區東仁委託民間拖吊業務至4月14日後，東區部分民營拖吊將由台南警察局負責公營，仁德區雖然分包給中北拖吊場，但鬼才做！中北拖吊場從1月份到4月7日開了4標又流標了！兩場合約都到4月14日，連拖吊員警都擺爛，還指望各分局？謝謝您！什麼零容忍，根本就是零作為！台南的車禍死傷率六都應該是第一」、「台南市警局公布違停路段有啥作為？PUB女歌手無辜殞命！」。

▲清明連假期間，台南市安平區中華西路發生聯結車與機車嚴重車禍事故，釀成1名PUB女歌手殞命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

網友強調：「4月14日後委外代執行的拖吊場關門大吉嘍，在東區、仁德區的朋友要注意行車安全，避免閃避違停造成體傷」。

據了解，台南市政府原本委託2處民間拖吊場，1處是東仁拖吊場（負責東區及仁德區之停車違規拖吊業務）及中北拖吊場（負責中西區及北區停車違規拖吊業務），由於是民間拖吊，類似按件計酬概念，業者想要賺錢，拖吊要很勤才行，以致引起台南市議員不滿，抨擊民營拖吊業者「搶錢」，要求市府將2民營拖吊回收為「公營」，交由市警局執行停車違規拖吊業務。

▲清明連假期間，台南市安平區中華西路發生聯結車與機車嚴重車禍事故，釀成1名PUB女歌手殞命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

但由市警交通大隊南區公營拖吊場，拖吊能量明顯不足，台南市政府決定把東仁拖吊場取消，將議員反對最劇烈的東區交給台南市警局公營拖吊場處理，仁德區則包在原本的中北拖吊場新的委外標案內一併招標，但也是這樣造成4次流標乏人問津，連原本的民營拖吊場營運業者都不願投標。

據了解，民營拖吊場的場地是要由得標業者設置，原中北吊場的位置在中華西路，負責中西區、北區之停車違規拖吊業務的地點適中，但距仁德區就很遠了，如拖吊場仍設於原地，那仁德區拖吊能量會不敷成本（路途遠拖吊次數變少），如設在其他地點，廠商還要另外找合商的土地，且也會影響整體營運成本，在營運獲利考量下，才是一直流標的主因。

台南市警局為配合東區停車拖吊回收公營，將增採3部汽車拖吊車、1部機車拖吊車因應增加的拖吊業務量，但仁德、中西區、北區等3區目前尚「無解」，也難怪網友質疑台南市警局「違停零容忍2.0版」是喊假的。

據台南市政府指出，4月14日委外拖吊場還會再開標，如果再流標，會由台南市警局調派相關人車去執行違規停車拖吊業務，不會沒有去拖吊情形發生。

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