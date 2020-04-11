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捐日本「100萬片口罩」？　外交部：台日雙方「進入討論」

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▲獲得台灣捐贈的50萬片口罩，波蘭向台灣表示感謝 。（圖／翻攝自推特@rys_bartosz）

▲台灣捐贈疫情嚴峻國家口罩，獲得國際掌聲 。（圖／翻攝自推特@rys_bartosz）

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎疫情全球持續升溫，鄰近台灣的日本更是在8日宣布「國內7個一般行政區將進入緊急狀態」為期一個月。據了解，台灣計畫將捐100萬片口罩給日本。對此，外交部發言人歐江安表示，台日雙方已開始進行討論，若有結果，將立即對外說明。

面對日本對東京、大阪、福岡等7都府縣公布「緊急事態宣言」，總統蔡英文7日在推特用日文向日本祈福，「讓我們手牽著手，一起打贏這場戰鬥！不管是地震、颱風、我們都靠著台日合作，攜手克服困難。所以，一起贏得勝利之後再見面吧！We can win again!We will meet again!」不少日本網友看到貼文後相當感動，紛紛留言感謝，日本首相安倍晉三也轉發推特向台灣致謝。

蔡英文1日對外表示，在台灣行有餘力的情況下，進行首波的口罩捐贈，要捐1000萬片、相當於台灣一日產能的口罩數量給國際上疫情險峻國家的醫療人員，強調台灣現在要打「國際盃」，台灣會積極加強與各國防疫合作，絕不能袖手旁觀。

外交部9日上午再宣布，啟動第二波國際人道援助行動，將捐出共約600萬片醫療級口罩給北歐和中東歐地區的歐盟會員國、美國疫情較嚴峻的州、拉丁美洲和加勒比海地區國、新南向政策及其他友好國家，落實「台灣能幫忙」（Taiwan Can Help）理念。如今日本疫情持續升溫，據了解，日本也成為台灣考慮捐贈口罩的對象，預計捐贈100萬片，以加強台日合作抗疫。

對此，歐江安並沒有證實，但透露台日雙方已開始進行討論，若有結果，將立即對外說明。

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