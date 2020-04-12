台灣捐贈的口罩抵達美國了！　聯邦參議員感動哭了睡不著

▲台灣捐贈國外的口罩。（圖／翻攝外交部推特）

文／中央社記者江今葉華盛頓11日專電

台灣捐贈友邦與堅定夥伴的醫療口罩近日陸續抵達美國境內。出身美國科羅拉多州、十分友台的聯邦參議員賈德納表示，台灣在防疫期間向美國伸出援手之舉，讓他感動落淚。

總總蔡英文日前宣布捐贈1000萬片醫療口罩給歐美遭逢2019冠狀病毒疾病（COVID-19）肆虐國家與友邦，捐贈美國的200萬片醫療口罩近日抵達美國境內，也分別由各地駐美辦事處代轉當地政府。

積極在美國國會推動友台法案不遺餘力的美國聯邦參議員賈德納（Cory Gardner）日前接受當地媒體採訪時就表示，台灣的慷慨捐助讓他感動落淚。

▲▼賈德納曾訪問台灣，會見總統蔡英文。（圖／資料照／總統府）

丹佛當地媒體CBS Channel 4在報導中就表示，賈德納對台灣議題十分關注，總統蔡英文去年8月也安排訪問丹佛，這樣的友好關係讓科羅拉多州成為台灣捐贈口罩的區域。

對此，賈德納在接受訪問時表示，當他獲悉台灣將對美國慷慨捐贈200萬片口罩時，知道將有許多人受惠於台灣捐贈的口罩，讓他感動落淚，甚至難以入眠。

台灣第一波捐贈科羅拉多州10萬片口罩於10日抵達丹佛，駐丹佛台北經濟文化辦事處處長張詩瑞代表政府將這批口罩捐贈給科羅拉多州政府，由該州公衛部門協助分配給第一線醫療人員。

張詩瑞表示，這次捐贈充分顯示台灣敞開合作大門，與國際社會攜手抗疫的信念。

科羅拉多州確診病例超過6000人，死亡人數也超過200人。美國總統川普日前宣布科羅拉多州進入緊急狀態。

▼賈德納十分友台。（圖／資料照／路透）