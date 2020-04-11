台中警伸手要求呼氣當「酒測器」　醫生：感染風險很大

▲台中市育才所長方茂田說明員警取締酒駕過程。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市1名員警日前晚間攔檢1名疑似酒駕騎士，由於天色昏暗無法從面容判斷是否有喝酒，在未帶酒測器之下，竟然要求騎士對著他的手吹氣，然後再脫下口罩聞，不料此舉引起軒然大波，警方表示，該員工作盡責，但作法不對，光田綜合醫院感染科主任楊清鎮則說，一旦騎士有疾病，感染風險極高。

台中市1名方姓員警日前夜間執行家戶訪查，發現1名蘇姓騎士未打方向燈轉彎，懷疑有酒駕之虞，因此攔查下來，員警並未攜帶酒測器，加上當時天色昏暗，無法從臉上判斷是否有酒容，於是要求蘇男對著他的手吹氣，員警再脫下口罩聞是否有酒味，蘇男沒有喝酒而離去，但卻擔心人民保母是防疫第一線，這種測試酒駕作法不足取，於是向媒體爆料。

育才所長方茂田表示，目前正值防疫期間，警政署擔心利用酒精檢知器對民眾實施酒測恐有傳染之慮，已暫停使用酒精檢知器，使得員警在判斷是否有酒駕行為時，缺乏有力工具判斷，僅能依目視及經驗法則研判後，再決定要不要進一步利用酒測器，對於防制酒駕肇事増添不少難度。

方茂田說，方員執行家戶訪查勤務時，在裝備不足情形下，發現可疑酒駕徵候仍能積極執法，工作盡責，但疏於防疫警覺，以不當方式判斷有無酒駕，讓家人和同事置身險境，雖然方員當時立即以酒精擦拭雙手，而且方員的手距離騎士有10幾公分，但此舉仍有疏失，未來將加強防疫教育，檢討改進。

警方說明，酒精檢知器是民眾吹口氣，如果有酒精成分，檢知器的燈就會亮，而酒測器則是可以測出酒精數值，兩者儀器不同。

光田綜合醫院感染科主任楊清鎮表示，該員警雖然盡責，但不懂保護自己，民眾對著員警的手吹氣，會吹出微粒，這些微粒會飄浮在空氣，附著在手上和衣服上，而員警又脫下口罩聞有沒有酒味，更是直接把微粒吸入體內，這種作法，如同把頭伸進去酒駕者的車內聞一樣，一旦對方有傳染疾病，都會有極高的感染風險，應嚴格避免。

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