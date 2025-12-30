試衣間有濃濃瓦斯味！23歲女樓管氣爆前5分鐘傳訊...衝現場殉職

▲不幸殉職的23歲林姓女樓管，在氣爆前早已盡責通報，還與另一名33歲陳姓男課長前往察看，沒想到雙雙慘死。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

昔日百貨店王新光三越今年2月發生重大氣爆案件，台中地檢署歷經10個月偵查，今起訴新光三越總公司以及幹部、承包商等13人。起訴書揭露了這場悲劇前的驚悚細節，其中，不幸殉職的23歲林姓女樓管，在氣爆前早已盡責通報，還與另一名33歲陳姓男課長前往察看，沒想到雙雙慘死。

檢怒批「人禍非意外」！ 揭3大失靈釀公安慘劇



台中地檢署長達數月的精密偵查，專案小組傳訊高達89人次，並調閱無數工程圖說與會議紀錄，終於揭開了這場悲劇真相：檢方嚴詞痛批，這場事故並非偶發意外，而是由大型企業管理失當、層層外包混亂以及基層監督失靈所堆疊出結果，最終導致台灣史上最嚴重的百貨公司公共安全事故，造成5名被害人死亡及35名被害人受傷。

「UQ說有瓦斯味」 23歲樓管最後訊息曝光後殉職



依據起訴書內容，在氣爆發生前，氣爆當天（2月13日）上午約 11時30分，營業部樓管林姓樓管在 LINE 群組「11F戶外潮殿堂&12F運動新主場」，傳送了「UQ反應G跟試衣間附近有比較濃的瓦斯味，已通知電機過去看」、「12樓目前沒有在拆瓦斯，正在拆廚房設備」等兩則重要訊息。

林姓女樓管發出訊息後，當時甫入職一個月的姜姓樓管便陪同營業課陳姓課長與林姓樓管前往12樓巡視，隨即遭遇氣爆。



起訴書當中更提到，不僅林姓樓管有通報，在氣爆發生前5分鐘，位於地下3樓的電機組辦公室也接獲電話通報，指出11樓北向有瓦斯味，且另有一通來自13樓的電話提到現場有瓦斯異常。

致命疏失！警報器早被拆 多樓層通報全成「空包彈」



儘管氣爆前基層員工與專櫃人員（如 UQ 員工）已經察覺到明顯的瓦斯洩漏訊號並進行通報，但由於當時12樓的瓦斯漏氣檢知器已被拆除且無替代防護措施，導致中控室無法及時偵測到瓦斯濃度已達爆炸界限，最終在員工趕往查看時引發慘劇。