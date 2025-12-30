南投縣政府主管宿舍群積極活化　辦理藝術宗教市集邀民開運除舊

▲南投縣政府主管宿舍群舉辦《算了啦這條街》市集。（圖／南投縣政府提供，下同）



記者高堂堯／南投報導

南投縣政府積極活化主管宿舍群、妥善規劃招商，打造南投市民休閒新地標，上周末由老宅火鍋店發起、攜手百年南投戲院共同策劃《算了啦這條街》市集，結合寺廟文化與藝術，提供消災解厄、開運祈福、集章觀光等4大亮點主題，邀請民眾把握1月3、4日最後期程一起走走逛逛，與家人親友共度美好時光。

《算了啦這條街》開幕活動於27日舉辦，副縣長王瑞德，縣議員林儒暘、張婉慈，縣府新聞及行政處長蔡明志、民政處長林琦瑜出席致意，立委游顥和馬文君、縣議員簡千翔和縣議員宋懷琳等服務處也派員到場參與；現場除集合數十個市集攤位，還有受天宮帝爺公駐駕讓民眾求平安，慈善宮月老星君、斷緣祖師神偶也於現場供孤單男女求姻緣、斬爛桃花。

主辦單位表示，此次市集活動有4大亮點，最受矚目的是於市集中央的神秘「儀式區」提供「鳥事溶斷」物理超度儀式 ，民眾只要將心中的煩惱、水逆、不想面對的工作寫在特殊「水溶紙」製成的「鳥事溶斷符」上，投入特製水缸中便會在3秒內瞬間溶解、化為烏有，被網友戲稱為「年底最強的心理諮商」；亮點二為「開運扭蛋機」與「感溫」未來卡，現場完成簡單任務即可體驗藏有特製「未來光明燈卡」的扭蛋，該卡透過人的「手溫」用力搓熱，或以現場熱燈箱烘烤，即能「點亮」自己寫下的2026 年心願，充滿儀式感與驚喜。

活動另串聯藍田書院（求功名）、配天宮（求平安）、慈善宮（求姻緣）、無極龍華宮（求除厄）與松柏嶺受天宮（求大吉），民眾可陸續前往尋找可愛的「神明印章」，以光明卡背面的集章欄集滿五運章，成為完整的「五運騰昇隆」御朱印，讓2026年氣場全開；而扭蛋機中最大驚喜為全縣限量600面的「水逆退散・山海鏡」，以特製凸面鏡玩轉時下最流行的隨身拍照道具，更結合山海鏡的概念設計，無論是辦公或日常不順遂，都能將不好的運勢「反彈」回去。

主辦單位指出，希望在歲末時分的街區裡，以藝術行動重新連結城市與寺廟文化，陪伴民眾好好告別2025和不順心的事，帶著輕盈的狀態迎接2026，市集活動時間為12月27日(六)、12月28日(日) 以及 1月3日(六)、1月4日(日) 兩個週末舉行，免費入場。

王瑞德表示，過去略顯神秘、陌生破舊且停滿車輛的縣府主管宿舍群和巷弄，經行政新聞處積極研議活化方案，首波已引進火鍋店、咖啡館等商家進駐，此次市集希望藉由年輕人的創意，營造出老宿舍群的新能量，藉此讓更多人走進宿舍群，帶動周邊社區經濟活絡，進而成為青年創業發展的基地；林琦瑜認為，此次活動以「寺廟文化為根、藝術創作為媒介」，透過當代策展與互動設計，將傳統信仰中關於祈福、除厄、轉運的精神，轉化為人人都能輕鬆參與的生活體驗，相當有趣。