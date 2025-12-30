　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／共軍朝台灣北部外海實彈射擊　國防部：落彈散布我24浬線週邊

▲顧立雄率國軍重要幹部於聯合作戰指揮中心掌握中共軍演。（圖／國防部提供）

▲顧立雄率國軍重要幹部於聯合作戰指揮中心掌握中共軍演。（圖／國防部提供）

記者蘇靖宸／台北報導

中共昨宣布舉行「正義使命-2025」圍台軍演，演習範圍涵蓋我領海，且今（30日）早8時至傍晚6時進行實彈射擊。國防部於11時30分左右指出，自上午9時起，共軍福建地區遠火部隊，針對其所劃設北部目標區，進行一波實彈射擊，落彈區散布在我24浬線週邊。國防部長顧立雄批評，中共無視國際規範，逕以軍事手段恫嚇威脅，顯然意圖達到認知作戰、消耗我戰力的目標，並透過分化團結的方式，在台灣社會製造對立與矛盾。

國防部近午時發布新聞稿表示，自今早9時起共軍福建地區遠火部隊，針對其所劃設北部目標區，進行一波實彈射擊，落彈區散布在我24浬線週邊，國軍以聯合兵、火力系統，嚴密追監應處。共軍實彈射擊期間，顧立雄率重要幹部於聯合作戰指揮中心，全程掌握，並了解我偵照、雷情、防空等相關部隊戰備狀況，對於各級行動迅捷、有條不紊的應處措施，表達高度肯定。

顧立雄表示，共軍高度挑釁的冒進行為，不但嚴重破壞區域和平穩定；也對往來的運輸船隻、貿易活動、飛行航線，形成重大安全危害與干擾，國軍將依總統「不升高衝突、不挑起爭端」指導，沉著冷靜應對，堅定守護我們國家安全與民主自由。

顧立雄也說，共軍東部戰區昨日起動員其陸、海、空軍及火箭軍兵力，實施針對性實彈軍演，範圍涵蓋台灣週邊海空域。此種無視國際規範，逕以軍事手段恫嚇威脅的手法，顯然是意圖以複合式軍事、非軍事手段，達到認知作戰、消耗我戰力的目標；並透過分化團結的方式，在台灣社會製造對立與矛盾。

此外，顧立雄指示全軍官兵持續針對敵情威脅，完善各項應對行動，同時展開全面性的戰略傳播，適切向國人說明相關情勢、完善認知攻防，共同以捍衛國防安全的能力、決心與信心，嚇阻敵人的蠢動。

12/28 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

愛吃「1類食物」恐致肝癌！　醫曝震撼研究：小鼠1年內就罹癌
TOYOTA「第6代RAV4」現身！　最新精品級電動車開價1
北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面
金豬、巨蟒20種巨獸齊飛！　蔡依林大巨蛋嗨開「萬獸派對」太狂

戰機畫面竟是無人機？　揭開中共軍事宣傳真相

戰機畫面竟是無人機？　揭開中共軍事宣傳真相

中共近日釋出所謂「戰機視角41秒」畫面，企圖營造對台高度掌控、隨時可發動軍事行動的威懾效果。然而，外界比對發現，該段影像竟與先前公開的無人機畫面完全相同。這不只是宣傳疏失，而是具體可驗證的假訊息操作，也再次顯示中共在軍事演訓中，慣用資訊操弄的模式。

IPAC強烈譴責中共軍演：企圖將武力恐嚇常態化　積極為潛在衝突做準備

IPAC強烈譴責中共軍演：企圖將武力恐嚇常態化　積極為潛在衝突做準備

傳國軍後備幹部在群組吹捧共軍　後指部：非現任輔導幹部已被退群

傳國軍後備幹部在群組吹捧共軍　後指部：非現任輔導幹部已被退群

中共軍演影響逾10萬旅客　民進黨團：企圖昭然若揭、國際不會支持

中共軍演影響逾10萬旅客　民進黨團：企圖昭然若揭、國際不會支持

軍演啟動後首露面！　宋濤：牢牢把握兩岸關係主導權

軍演啟動後首露面！　宋濤：牢牢把握兩岸關係主導權

中共共軍國軍國防部領海正義使命2025實彈射擊

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

