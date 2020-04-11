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我專家1月中旬赴武漢　張上淳還原現場「很難得到真正狀況」

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▲▼0411疾管署記者會。（圖／攝影中心攝）

記者洪巧藍／台北報導

世界衛生組織反駁美方指控稱台灣未警告新冠肺炎「人傳人」。中央流行疫情指揮中心今（11）日發布5點聲明回應當時已經強烈懷疑人傳人，並提到我方專家1月赴武漢時初步研判確實人傳人。張上淳還原當時情況，「專家很難得到真正的狀況」。

指揮中心聲明中指出，由於SARS的經驗，讓我們對本次疫情訊息感到高度警惕，因此隨即在2019年12月31日以電郵方式通報世界衛生組織(WHO)「國際衛生條例」(IHR)聯繫窗口，要求其提供進一步資訊。

由於當時疫情資訊不明，各項傳聞紛紛，為使各方能有高度警覺，尤其相關疫情爆發時序已接近有大量人流移動之中國春節。為求慎重，我方在電郵中特別提及「非典型肺炎」、尤其「病患已進行隔離治療」，公衛專業人員即能由此研判該等病例有「人傳人」的可能。但我國尚未有病例，無法直接明示該疾病已人傳人，但已經從人傳人進行相關防治手段。

請繼續往下閱讀...

疾管署也在1月中旬派遣專家去武漢瞭解疫情狀況、防治作為及病患暴露史。依據初步的研究，我們研判該肺炎確實會人傳人。

有外媒提問專家訪查後有無通報WHO，指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，有無特別針對專家觀察現象和WHO報告還需要確認，但中國政府知道台灣此行程，WHO應也已經掌握相關消息。

張上淳並還原現場，兩位專家返台報告得到訊息是，當地衛生官員說沒有人傳人，但北京去的官員說有限度人傳人。當時相關新聞報導中已經透露有限度人傳人，我方專家過去其實很難得到真正的狀況，這大概是1月13、14日時知道的情況。

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