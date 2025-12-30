　
社會 社會焦點 保障人權

孫生涉性侵4女北院首開庭　伸手比讚撂話「撒謊的會下地獄」

記者黃哲民／台北報導

網紅孫生被控2022年起，利用練舞、拍片等理由，猥褻、性侵4名女子，更錄下其中1女的8段性影像，事後播放給他人觀看，被起訴涉犯強制性交等罪嫌，他不服被起訴，曾發毒誓自己若性侵偷拍「天打雷劈不得好死」，台北地院今（30日）首度開庭，孫生現身短暫受訪表示「撒謊的會下地獄」。

▲▼網紅孫生對多名女子涉犯強制性交等罪嫌，台北地院今（30日）首度開庭，孫生現身撂話「撒謊的會下地獄」。（圖／記者黃哲民攝）

▲網紅孫生對多名女子涉犯強制性交等罪嫌，台北地院今（30日）首度開庭，孫生現身撂話「撒謊的會下地獄」。（圖／記者黃哲民攝）

今上午表定11點10分開庭，孫生與律師壓線抵達，面對記者採訪，他豎起大拇指比讚給拍，被問到近況，他說「老樣子」，對於案情有何辯解，他說先開庭再說、拋下一句「撒謊的會下地獄」。庭外等候時，他和律師表示未接觸被害人談和解，但其中1人主動在公開場合接觸他，他自認是「被跳的（意指仙人跳）」。

另犯性騷擾罪判刑5月定讞

孫生曾改名孫羿泩，現將藝名變成本名，他原是網路團體「反骨男孩」成員，去年（2024年）7月，孫生約1位女網友吃晚餐，席間頻開黃腔「喜歡多人運動」，更對女方邀來作陪的1位閨蜜拍臀14下，調戲「屁股有肉哦，撞起來才爽」等語。

▲▼網紅孫生對多名女子涉犯強制性交等罪嫌，台北地院今（30日）首度開庭，孫生現身撂話「撒謊的會下地獄」。（圖／記者黃哲民攝）

▲孫生抵達北院時，比讚給媒體拍。（圖／記者黃哲民攝）

經閨蜜提告，北院今年2月依性騷擾罪判孫生5月徒刑、得易科罰金，未上訴已定讞。孫生沒展現悔意，自認「對我來說，那是再正常不過的事了，又不是抓奶奶，還是硬親什麼」，更稱被害人是「瞎妹」，此舉引發眾怒，「反骨男孩」也在2月18日宣布孫生解約退團。

自爆持有被害人性影像

在性騷案擔任證人的女網友，搖身成為本案被害人，因她當天送走閨蜜，陪孫生到旅館開房上床，事後PO文自稱留下來安撫孫生情緒，「只想趕快把事情做完就離開」，欠缺證據沒提告，不料孫生留言反駁指稱，當天2人合拍多段性影像，女方都自願並看鏡頭互動，孫生還tag他人說「可以隨時跟我要影片」。

女網友驚嚇報案，檢警調查發現，孫生涉將這些性影像給吳姓女網紅看，為防止私密檔案外流，檢警今年5月28日分別搜索孫生和吳女住處，約談2人依涉犯妨害性隱私、妨害性自主以及違反《個資法》等罪嫌送辦，複訊後，孫生交保50萬元、吳女交保5萬元。

檢警擴大偵辦再找出3被害人

檢方擴大偵辦，又找到3名被害人出面，編號A1的成年女子於2022年10月5日晚間，在自己住處為孫生剪髮，結束後2人抽菸聊天時，孫生涉對她強制猥褻得逞。

編號A2的成年女子，2023年3月17日在自己住處和孫生拍完片，躺在床上休息時，遭孫生撲到身上強制猥褻得逞。

編號A3的少女則是在2023年10月13日晚間，到孫生住處看他練舞，孫生趁當時未滿16歲的少女專心聽音樂之際，涉強制性交得逞。

至於性騷案當證人的女網友，被編號為A4，她與孫生在旅館上床共拍8段性影像。

挨批陷溺性癮未反省被起訴求重判

檢方勘驗手機對話紀錄等相關事證，搭配證人證詞，今年9月25日公告起訴孫生涉犯強制猥褻、無故播送他人性影像、《個人資料保護法》與成年人故意對少年強制性交等罪嫌。

檢方指孫生陷溺性癮，漠視他人性自主權，強行玷辱多名女性，戕害未成年少女，事後一再諉稱被害人不曾反抗，始終慣於以金錢或情緒勒索應付不從己意的處境，更將被害人性影像視作私有財物，恣意供他人觀覽，接受司法調查仍未反省己身犯行，更連番糾纏被害人作偽證或拒絕配合調查，犯後態度惡劣，建請法院從重量刑。

孫生不服被起訴，PO文出回應直呼離譜，聲稱「我以前風流但絕不下流，我從以前就主張一定要雙方合意」，他發毒誓「我這輩子有任何的強迫性侵偷拍，我天打雷劈不得好死、多重器官衰竭、出門走路騎車就被撞死，真的太離譜了！」

