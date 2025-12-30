▲總統賴清德。（圖／記者呂佳賢攝）



記者崔至雲／台北報導

行政院日前提出8年1.25兆元預算規模的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」，外界關心今（30日）是否又會在立法院程序委員會遭到藍白封殺。國民黨團書記長羅智強受訪時表示，擋國防預算的是賴清德，賴清德應針對重大國政來國會進行國情報告並接受質詢，只要賴清德來報告並接受質詢，兌現諾言，預算就開始審了。

行政院會11月27日通過預算規模新台幣1.25兆元的國防特別條例草案，送立法院審議，但從12月起，該案就被在野黨聯手在立法院程序委員會4度擋下，讓該案無法進入立院審查，藍白更放話要求政院先依法編列軍人加薪等預算後再討論，因此國防特別預算仍持續卡關。

對於今天程序委員會是否會再封殺國防預算，羅智強說，擋國防預算的是賴清德，賴清德應該針對重大國政來國會進行國情報告並接受質詢，「這是最基本的執政者該有的態度」，1.25兆的特別軍購不是不能審、不是不能談、不是不能給，問題是賴清德有義務來跟國人交代清楚，1.25兆的範圍是什麼？甚至包括延宕的軍購何時能到貨？這些都是國人的疑問。

羅智強說，世界上有兩個賴清德，第一個賴清德是告訴大家，像特別軍購這種重大國情要在立法院報告並接受質詢，這是按照中華民國憲法以及立法院職權行使法規定的賴清德。現在這個賴清德是不敢來立法院報告，迴避說明國防政策義務的賴清德。

羅智強強調，預算當然要審，但賴清德為什麼不能來報告？賴清德來報告並接受質詢，兌現諾言，事實上就開始審了。