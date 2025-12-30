解放軍東部戰區公佈「遠火打擊」實彈射擊影片：取得預期效果

記者魏有德／綜合報導

解放軍東部戰區今（30）日持續進行「正義使命-2025」圍台軍演，並預告會進行實彈射擊操演。東部戰區發言人李熹上午9時便對外表示，東部戰區陸軍組織對台灣北部相關海域，實施遠程火力實彈射擊，取得預期效果。接近中午時，東部戰區也將製作完成的「遠火打擊」影片在官微上公開。

▲解放軍東部戰區釋出軍演「遠火打擊」畫面。（圖／翻攝東部戰區微博，下同）

影片中，東部戰區陸軍士兵在黑夜中前往火箭彈發射車車庫集結，並在聚光燈中逐一駛出，前往預定陣地部署。直至天色漸白，火箭彈發射車也逐一就位，並將發射器升起，朝預定的演訓射擊目標進行瞄準待命。

隨著口令下達，已部署完成的火箭彈發射車，六發火箭彈逐次射出，緊接著，在海上的無人機捕捉到炮彈落入海中，伴隨著陣陣浪花翻騰，顯示其遠火射擊任務完成。

據了解，東部戰區實施的「遠火打擊」科目是瞄準台灣北部外海海域，確切彈著點並未明言，但也可以顯現出，未來發生衝突時，遠火打擊覆蓋的目標包括台灣政經中樞的北部地區。

此外，東部戰區軍演今（30）日還將組織驅護艦、殲轟機等兵力，在台灣南北兩端相關海空域，進行查證識別、警告驅離、模擬打擊及對海突擊、防空反潛等科目演練，以檢驗海空協同、一體封控之軍事行動能力。