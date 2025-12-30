　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

解放軍東部戰區公佈「遠火打擊」實彈射擊影片：取得預期效果

記者魏有德／綜合報導

解放軍東部戰區今（30）日持續進行「正義使命-2025」圍台軍演，並預告會進行實彈射擊操演。東部戰區發言人李熹上午9時便對外表示，東部戰區陸軍組織對台灣北部相關海域，實施遠程火力實彈射擊，取得預期效果。接近中午時，東部戰區也將製作完成的「遠火打擊」影片在官微上公開。

▲解放軍東部戰區釋出軍演「遠火打擊」畫面。（圖／翻攝東部戰區微博）

▲解放軍東部戰區釋出軍演「遠火打擊」畫面。（圖／翻攝東部戰區微博，下同）

影片中，東部戰區陸軍士兵在黑夜中前往火箭彈發射車車庫集結，並在聚光燈中逐一駛出，前往預定陣地部署。直至天色漸白，火箭彈發射車也逐一就位，並將發射器升起，朝預定的演訓射擊目標進行瞄準待命。

▲解放軍東部戰區釋出軍演「遠火打擊」畫面。（圖／翻攝東部戰區微博）

隨著口令下達，已部署完成的火箭彈發射車，六發火箭彈逐次射出，緊接著，在海上的無人機捕捉到炮彈落入海中，伴隨著陣陣浪花翻騰，顯示其遠火射擊任務完成。

▲解放軍東部戰區釋出軍演「遠火打擊」畫面。（圖／翻攝東部戰區微博）

據了解，東部戰區實施的「遠火打擊」科目是瞄準台灣北部外海海域，確切彈著點並未明言，但也可以顯現出，未來發生衝突時，遠火打擊覆蓋的目標包括台灣政經中樞的北部地區。

▲解放軍東部戰區釋出軍演「遠火打擊」畫面。（圖／翻攝東部戰區微博）

此外，東部戰區軍演今（30）日還將組織驅護艦、殲轟機等兵力，在台灣南北兩端相關海空域，進行查證識別、警告驅離、模擬打擊及對海突擊、防空反潛等科目演練，以檢驗海空協同、一體封控之軍事行動能力。

12/28 全台詐欺最新數據

418 1 3725 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

愛吃「1類食物」恐致肝癌！　醫曝震撼研究：小鼠1年內就罹癌
TOYOTA「第6代RAV4」現身！　最新精品級電動車開價1
北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面

解放軍圍台軍演　日媒：中國才是和平破壞者

解放軍圍台軍演　日媒：中國才是和平破壞者

中國大陸解放軍東部戰區昨（29）日清晨宣布，在台灣周邊實施為期兩天的軍事演習「正義使命-2025」，演練內容涵蓋封鎖重要港口、奪取制海權與制空權，並宣稱是嚴正警告台獨與外部干涉勢力。

快訊／共軍朝台灣北部外海實彈射擊　國防部：落彈散布我24浬線週邊

快訊／共軍朝台灣北部外海實彈射擊　國防部：落彈散布我24浬線週邊

解放軍圍台軍演　台人淡定：只是要嚇我們

解放軍圍台軍演　台人淡定：只是要嚇我們

軍演啟動後首露面！　宋濤：牢牢把握兩岸關係主導權

軍演啟動後首露面！　宋濤：牢牢把握兩岸關係主導權

共軍發動封鎖台海軍演　日專家：3天內收手

共軍發動封鎖台海軍演　日專家：3天內收手

解放軍遠火打擊台海實彈射擊大陸軍武火箭彈

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

