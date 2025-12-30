交通安全見成效　台東縣事故件數與死傷人數同步下降

▲台東縣事故件數與死傷人數同步下降。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣今年交通事故死傷人數呈現下降趨勢。根據統計資料顯示，截至目前為止，台東縣A1類（死亡）交通事故共發生31件，造成32人死亡；A2類（受傷）交通事故計3,703件，造成4,473人受傷。與113年同期相比，A1類事故件數減少8件、死亡人數減少10人，A2類事故件數及受傷人數亦同步下降，整體事故件數與死傷人數均呈現減少趨勢，顯示縣內交通安全防制作為已逐步展現成效。

台東縣警察局交通警察隊分析事故肇因指出，今年交通事故主要原因仍以「未注意車前狀況（含疲勞駕駛）」、「駕駛操作不當」及「未依規定讓車」為主。事故發生時段則多集中於通勤尖峰時段，分別為上午8時至10時，以及下午4時至6時，顯示上下班時段仍屬交通事故高風險時段，駕駛人應特別提高警覺。

另就A1類交通事故進一步分析，自撞事故占比仍偏高，今年已發生14件自撞事故，造成15人死亡；從年齡層觀察，65歲以上年長者涉及A1事故人數達15人，占整體比例逾四成，顯示高齡用路安全風險仍需高度關注。警方指出，相關事故肇因多與身體不適、疲勞駕駛或精神不濟等因素有關。

交通警察隊隊長吳昇忠呼籲，駕駛人行車前應審慎評估自身身體與精神狀況，切勿酒後、疲勞或勉強駕駛；若因身體不適需就醫，或服用可能影響專注力的藥物，建議改搭乘大眾運輸工具或請親友接送，以有效降低交通事故風險。

警方強調，未來將持續結合交通安全宣導、交通執法及道路工程改善等多元策略，全面提升道路安全環境，守護縣民生命與財產安全。