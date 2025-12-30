台北猛鬼大樓「砌磚牆阻逃生」　李婉鈺父親挨告公共危險結局曝

▲錦新大樓一樓逃生通道因租約糾紛，工人受指示前往砌磚隔斷通行被依公共危險罪起訴。（資料照／記者邱中岳攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市錦新大樓近年屢因逃生通道租約問題登上新聞，由新北市前議員李婉鈺父親林志郎擔任負責人的旭曜資產管理公司，去年1月被住戶發現疑似派人在通道砌牆，阻隔逃生通行，台北地檢署30日依公共危險罪起訴余姓水泥工，至於旭曜負責人林志郎等2名高層，因犯罪嫌疑不足，獲不起訴。

位於中山區的錦新大樓前身為飯店，在39年前發生火災意外，當時帶走19條人命，之後陸續發生縱火、情侶雙屍命案，加上人員進出管制鬆散，曾有多起從頂樓墜落意外，當地繪聲繪影許多靈異傳說，因此有「猛鬼大樓」、「最猛凶宅」、「台北第一凶宅」等稱號。

據了解，錦新大樓部分產權屬李婉鈺家族的公司旭曜資產所有，大樓管委會在2004年就和李婉鈺簽約，租用一樓約43.95平方公尺(約13坪)的區域，做為住戶逃生通道使用，後來旭曜公司在大樓出入口張貼公告，表示因為管委會積欠數百萬元租金，要將通道收回。

2023年1月3日，果然有名余姓水泥工，在通道間用砌起紅磚牆，管委會主委周朝陽見狀，直接將水泥未乾的磚牆踹倒，雙方爆發激烈爭執，事後周朝陽被依毀損罪起訴，法院認為大樓還有一般通行用的小門，且當時沒有發生火災等警報，無必須立即將磚牆推倒的緊急情事，認為周朝陽不能以正當防衛、緊急避難當成阻卻違法事由，判罰金2千元，緩刑2年確定。

周朝陽另外告發旭曜資產負責人林志郎、副總經理翁自清及現場余姓水泥工涉嫌損壞或壅塞致生往來危險罪，但余姓工人聲稱，是受到一名「詹有義」老闆委託前往施工，加上林志郎、翁自清都不在事發現場，無證據顯示2人與砌牆決策有關，全案僅余姓工人被依公共危險罪起訴，另2人則罪嫌不足，目前正由警方調查「詹有義」真實身分與涉案情節。