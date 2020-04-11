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陸漁船越界捕撈愈來愈過分！竟然還有「海上加油船」　海巡扣回全船大消毒

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▲海巡署查獲越界捕撈的大陸漁船，全拖回全船大消毒。（圖／海巡署提供）

▲▼海巡署查獲越界非法捕撈大陸漁船，帶回後全船大消毒。（圖／海巡署提供）

記者鄧木卿／台中報導

海巡署艦隊分署台中海巡隊與中部地區機動海巡隊台北艦4日在苗栗外埔外30浬、領海基線外16.5浬海域，發現1艘「無船名」越界的大陸籍漁船用接駁油船，海巡人員旋即強靠登艇取締，查獲大陸籍船長卓建清等6人非法越界事實明確，依違反《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》第32條及施行細則第42條等規定，將該船押返台中港隊部碼頭偵辦。

▲海巡署查獲越界捕撈的大陸漁船，全拖回全船大消毒。（圖／海巡署提供）

目前正值防疫時期，為積極防堵大陸漁船越界作業，艦隊分署4月10日至11日規劃苗栗、台中海域擴大威力掃蕩勤務，結合台中、新竹、中部地區機動海巡隊1艦、5艇、67名海巡人員實施區域聯防專案勤務，全面提升海上執勤的密度與強度，不讓海上出現防疫的破口。

台中隊10022艇與中機隊台北艦上午在苗栗外埔外30浬發現一艘「無船名」越界陸籍油船，立即派員實施登檢，非法越界事實明確，經查該船含船長共6人，10日下午6點從福建省南日鎮出港，船上全員初步量測體溫均正常，也未在船上發現冷凍豬肉。

艦隊分署依《兩岸人民關係條例》第32條及其施行細則第42條等規定，將人船帶返台中港偵辦，由於正值新冠肺炎與非洲豬瘟疫情升溫之際，海巡人員登檢、扣留、留置調查等作業時，都全程穿著防疫裝備，做好所有防疫措施，返隊後並完成全船消毒作業。

台中海巡隊表示，防疫期間為確保執勤同仁安全，登檢扣留時都要求同仁做好防疫作為，對於留置大陸漁民的處所也已重新整修，強化隔間及通風等設備，避免發生群聚感染，成為防疫破口，呼籲民眾若發現海上任何不法，請撥打（04）26572782或海巡118免費報案電話，海巡署將立即調派線上艦船艇趕往查處。

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