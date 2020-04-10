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直擊！士林夜市首日防疫人流管制「慢半拍」　出入口過多恐成破口

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▲▼夜市人流管制首日，士林夜市內仍有民眾仍未配戴口罩且無人勸管。（圖／記者陳豐德攝）

▲夜市人流管制首日，未見到相關人員及措施因應。（圖／記者陳豐德攝）

記者陳豐德／台北報導

中央流行疫情指揮中心10日記者會表示，針對夜市、傳統市場及商圈管制，攤商及消費者應全程配戴口罩，各夜市自治會也應該要提出「總量管制計畫」、規劃單一出入口等，記者晚間直擊台北士林夜市處置狀況，發現夜市出入口多達數10個，難以管理進出，有民眾沒戴口罩也同樣無人制止，自治會反應明顯慢半拍。

《ETtoday新聞雲》記者晚間7點直擊觀光熱點士林夜市，發現用餐時間人潮仍相當稀少，許多商家呆站在店面前，許多攤商乾脆就不營業。而來逛夜市的多數民眾仍有記得配戴口罩，但似乎是擔心內用有感染疑慮，許多民眾大多外帶「邊走邊吃」，在街道空曠不必人擠人時，成為防疫自保方法之一。

由於士林夜市主要出入口就達數10個，加上小型巷弄眾多，如何進行「單一出入口管制」成了最大問題。晚間記者僅在劍潭捷運出口對面發現一張「進入夜市務必配戴口罩」告示，其餘室外夜市入口皆未發現，僅在室內夜市入口處有明顯張貼；而各店家也尚未按照社交安全距離規劃用餐區域，至於指揮中心提到的「隔板」更是來不及準備，視社交安全距離如無物。

▼室內用餐區來不及配合指揮中心指示增設隔板。（圖／記者陳豐德攝）

▲▼夜市人流管制首日，士林夜市內仍有民眾仍未配戴口罩且無人勸管。（圖／記者陳豐德攝）

有商家表示，在士林夜市這邊仍未收到管委會的通知，反倒是新北市的其他夜市分店，已經有管委會先行告知口罩配戴措施及相關規定。知名涼麵店張老闆說，只要是為了疫情好，就算是要自己添購隔板也都無所謂，「我相信每個人都希望疫情趕快解決，拖越長對我們越不好，我們業績已經掉了7成，有些攤位每天賺不到幾百塊，乾脆不營業。」

指揮中心指出，針對夜市、傳統市場及商圈管制，除了攤商及消費者應全程佩戴口罩外，各夜市或市場自治會及商圈組織，應依指揮中心發布的社交距離，提出總量管制計畫，包括：規劃單一出入口、取消店家試吃活動及攤位間的安全距離等，至於攤位用餐座位安排，如無法有效區隔，可採用隔板方式；另熱門攤位應劃設地面標示，以利排隊民眾能保持安全距離。近期經濟部將選定示範點，拍攝影片，讓商家參考。

▼民眾外帶坐在路旁脫下口罩用餐。（圖／記者陳豐德攝）

▲▼夜市人流管制首日，士林夜市內仍有民眾仍未配戴口罩且無人勸管。（圖／記者陳豐德攝）

▼室外夜市出入口僅見一張A4大小的公告。（圖／記者陳豐德攝）

▲▼夜市人流管制首日，士林夜市內仍有民眾仍未配戴口罩且無人勸管。（圖／記者陳豐德攝）

▼夜市內用餐熱區人潮不多，部分民眾仍未戴上口罩且無人控管。（圖／記者陳豐德攝）

▲▼夜市人流管制首日，士林夜市內仍有民眾仍未配戴口罩且無人勸管。（圖／記者陳豐德攝）

▼室內夜市用餐人數稀少，民眾也未依照社交安全距離入座。（圖／記者陳豐德攝）

▲▼夜市人流管制首日，士林夜市內仍有民眾仍未配戴口罩且無人勸管。（圖／記者陳豐德攝）

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