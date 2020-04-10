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疫情變化快速　高檢署完成彙編因應處理措施供各地檢參考防疫

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▲▼台北地檢署內勤偵查庭已裝上壓克力板隔離飛沫傳染。（圖／記者劉昌松翻攝台北地檢署）

▲高檢署10日將因應疫情偵辦案件權宜做法彙編成冊，圖為裝上壓克力板隔離飛沫傳染的偵查庭。（圖／翻攝台北地檢署）

記者劉昌松／台北報導

新冠肺炎疫情變化迅速，各地檢署每天仍要面對來自四面八方的民眾出庭，高檢署基於防疫優先，除了指示各地檢署成立「防疫處理小組」，並已完成「檢察機關因應『嚴重特殊傳染性肺炎』疫情期間處理相關業務彙編」，作為各檢察機關偵查、相驗、執行案件時的應變參考。

衛福部1月15日就已將公告，將新冠肺炎(COVID-19)新增為第五類法定傳染病，立院通過的《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，經總統公布後也從2月27日起生效，基於防疫優先原則，法務部指示檢察機關超前部屬。

除了各地檢署已成立「防疫處理小組」，高檢署檢察長邢泰釗指示檢察官陳淑雲、許祥珍，檢察事務官楊適慈及股長陳志弘組成4人編輯小組，針對疫情期間的偵查、相驗及執行案件的應變及權宜做法，在疫情快速變化的同時，不斷更新因應資訊，彙編出「檢察機關因應『嚴重特殊傳染性肺炎』疫情期間處理相關業務彙編」，作為檢察機關依循標準，希望檢察機關辦案同時，也守護國人健康。

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