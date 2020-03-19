載孕妻車禍「1屍2命」　癌夫悲慟難承受…隨老婆腳步也走了

▲癌夫載孕妻車禍卻1屍2命，他悲傷過度也離開人世。（圖／記者陳豐德翻攝，下同）



記者陳豐德／新北報導

新北市一名蕭姓男子因罹患口腔癌前往台大醫院就診，在停車場拾獲3千現金，下午蕭男騎機車載著妻子準備到派出所將錢交給警察，不料卻在半途中發生車禍，妻子與腹中胎兒當場慘死；他忘了歸還挨告侵占，儘管最後處分不起訴，但他因妻兒雙亡傷心過度已離開人世，肇事的吳男也被依過失致死罪判刑11個月。

蕭男家住新北蘆洲，因罹患口腔癌需頻繁到台大醫院回診；2019年6月13日上午，蕭男自行駕車前往台大醫院，在準備返家時於地下停車場拾獲現金3千元，當時蕭男原本想到派出所報案，但因家中懷孕20周、24歲的孕妻無人照料，經衡量後決定將錢放入口袋，並先行駕車返家照顧妻子。

當天下午3時許，蕭男再度騎著機車外出，載著妻子準備到派出所將撿到的錢交付警方，豈料途中行經三民路往成蘆橋方向時，與同向另輛小貨車發生擦撞，當場連人帶車倒地，坐在後座的妻子因重傷陷入昏迷，經送醫搶救後死亡，胎兒經解剖仍舊死產，成一屍兩命慘案。

對妻兒頓時慘死，傷心的蕭男拖著病體處理後事，完全忘了3000元現金還在他的口袋中，事後遭告竊盜，並當庭向失主蔡婦致歉。蔡姓婦人聞言後相當難過，轉而向檢察官求情，「我沒有要告，他真的太可憐了，應該是真的忘記，希望不要處罰他，我真的很心酸！」檢方偵辦相當同情蕭男的遭遇，並相信他的說詞，選擇處分不起訴。

而根據《自由時報》報導，蕭男因為家庭全毀、悲傷至極，日前也已撒手人寰。法官則認為，1屍2命車禍的肇事者吳姓男子，超車時沒有保持安全車距，導致這起死亡車禍的發生，但考量他坦承犯行且態度良好，雖仍未達成和解及賠償，判他11個月徒刑。

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