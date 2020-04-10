捐款近1.5億！呂若瑟神父優先助義大利　並擴大幫歐洲困難地區

▲捐款近1.5億！呂若瑟神父優先助義大利，並將擴大幫歐洲困難地區。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

義大利受疫情影響，缺乏物資神父呂若瑟向外求助，募款從1日開始至7日傍晚，捐款達到1億5千多萬元，呂若瑟10日再度感謝大家外，並說：「後來我們看到不是只有義大利困難，所以我們想把它擴大到整個歐洲有困難的地區。在這幾天內收到的善款數量，遠遠超過我們的預期數字。」

在台灣奉獻超過半世紀、長期於宜蘭羅東聖母醫院服務的義大利籍天主教靈醫會神父呂若瑟

說：「親愛的朋友及各界善心人士您們好！4月12日是天主教的復活節是我們禮儀年度當中最主要的一個節日，它是紀念耶穌的死亡和祂的復活。在這個新冠肺炎流行的時候， 我們在慶祝耶穌的復活時都採取低調進行。天主透過疫情讓大家的想法及觀念有新的改變及省恩。像我知道很多人，因為封城而被迫關在家裡，但是他們沒有忘記充滿對未來的想像，同時還是充滿希望的生 活，也透過這樣讓家人間的情感更加的緊密。

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耶穌用祂的復活戰勝了死亡，這個就是給我們希望和勇氣面對這次的新冠肺炎，現在是好的機會來加強對病人的關心及照顧。在這場疫情中沒有人是局外人，我們在這個復活節時被要求特別關心獨居老人、身心障礙者、虛弱的人，我們可以透過 LINE、FACE BOOK、電話及其他的傳播工具去關懷他們。

但也不能忘記在第一線的醫院工作人員，有許多神父及醫療人員為了接近這些病人而犠牲他們的生命，非常的精神可佳令人敬佩。所以要開放我們的思想，不但是要想我們國家的安全，而是要關懷世界上其他國家所受到因為肺炎的痛苦，就是要發揮人飢己飢人溺己溺的想法。

從4月1日靈醫會展開送口罩到義大利的募款活動，其中收到了許多的善款及物資，後來我們看到不是只有義大利困難，所以我們想把它擴大到整個歐洲有困難的地區。在這幾天內收到的善款數量，遠遠超過我們的預期數字。

所以利用復活節的這個節日來感謝二萬多位捐款者及單位，藉著他們的奉獻讓有病的人獲得一個新的生命及希望。這個是真正復活節的意義，耶穌經過苦難和死亡，來達到光榮的復活，祂復活給我們一個新的生命，我們相信這個肺炎會過去，也讓大家有一個全新的生命，雖然最近因為疾病的關係沒有辦法與人接近，不過你們在我的心中，都是很重要的人物，你們的恩情我會永遠銘記在心，每個人都是我的寶貝，希望大家都可以過得很健康、很平安、很快樂。所以祝福大家復活節快樂，耶穌復活哈肋路亞、哈肋路 亞，我們也將要復活哈肋路亞、哈肋路亞。」

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