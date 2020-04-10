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疫情延燒市政照跑　新竹市府市務會議首啟動視訊連線

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▲竹市府將每周定期召開的市務會議，改由視訊開會。（圖／新竹市政府提供）

▲竹市府將每周定期召開的市務會議，改由視訊開會。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

因應武漢肺炎持續延燒，為確保市政工作不受疫情影響，新竹市政府每周定期召開的市務會議，為降低到場人數避免群聚，本周開始改以視訊方式進行，包括市長林智堅、副市長沈慧虹、秘書長陳章賢及所屬一級機關局長們，都分別以視訊連線方式，與府內各處一級主管開會。林智堅表示，首次透過視訊方式主持會議，原本齊聚在會議室中的局處主管，採分區或異地等遠端連線方式參與會議，以降低群聚傳染風險、確保市政不因疫情空轉。

林智堅表示，為維持市務正常運作，市府各局處及所屬機關持續進行防疫工作超前佈署，已完成分區辦公、異地辦公整備計畫、居家辦公之規劃、並啟動戶外洽公區，並自4月7日起實施彈性上下班。

為了確保市政不受疫情影響，本周起也將每周定期召開的市務會議，改由視訊開會，於府內外共10處同時連線，持續討論各局處業務。行政處長黃任瑋指出，自疫情升溫以來，行政處持續完備府內各局處單位的視訊硬體設備，此外，也透過教育三長、各局處首長、府內同仁使用視訊設備，讓同仁熟悉遠端連線的會議形式，力求將疫情對市政運作的影響降到最低。

「寧可百忙一場，也不要派上用場。」林智堅表示，市府團隊一直用最嚴謹的態度面對防疫工作，為了確保市政持續推動，降低特定空間群聚感染的風險，未來將會更普遍地實施視訊會議，目前包含市長室晨會、市務會議皆已採用視訊方式進行，目前持續滾動調整，更多公務會議將陸續改以視訊舉行。

林智堅也提醒，倘因公務需求召開遠端視訊會議，所使用的資通系統不應使用具資通安全疑慮的產品，應以國內產品及共同供應契約所列品項為優先，防疫同時也要為資訊安全把關。

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