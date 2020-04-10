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涉證券詐欺賣股賺5億　萬寶祿女董座口罩脫了又戴「誤會有冤」

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記者劉昌松／台北報導

萬寶祿生技新藥公司近年宣稱取得巴西蘑菇培養專利，並把公司資本從原本2千萬元虛增到25億2千萬元，再透過地下盤商向投資人鼓吹，產品開發前景可期，未經許可賣股大賺5億元，涉嫌違反《證交法》詐欺等罪，萬寶祿負責人林淑惠9日晚間被移送台北地檢署複訊時向媒體表示「一定有冤屈的」。

▲▼ 萬寶祿證交法案林淑惠、林建邦 移送北檢 。（圖／記者劉昌松攝）

▲萬寶祿負責人林淑惠涉嫌證券詐欺等多項罪嫌遭移送台北地檢署 。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼ 萬寶祿證交法案林淑惠、林建邦 移送北檢 。（圖／記者劉昌松攝）

▲林女見到媒體一度拉下口罩喊冤。（圖／記者劉昌松攝）

萬寶祿(ONE POWER)生技公司在2015年成立時，資本額僅2千萬元，以販售本草活性酵素為主業，負責人林淑惠9日被桃園市調查處移送北檢時，一度把全臉遮住不讓媒體拍攝，突然就拉下口罩說：「目前我想一切、、、、」，又隨即戴回口罩，記者追問後再說「一切都是誤會，一定有冤屈的」。

檢調獲報，萬寶祿從2017年到2018年間，向林姓男子借用當時最夯的養身聖品「巴西蘑菇」培養專利，並一口氣把公司資本增加到25億2千萬元，再透過地下盤商發行未上市股票，不少投資人以為開發的產品前景可期，以每股78元價格買進。

▲▼ 萬寶祿證交法案林淑惠、林建邦 移送北檢 。（圖／記者劉昌松攝）

▲涉嫌提供巴西蘑菇培養專利的林姓男子一併遭移送。（圖／記者劉昌松攝）

總計萬寶祿未經許可募集有價證券資金總額達5億多元，但疑似根本沒有實際營運、開發展品，檢調懷疑全案涉嫌《證交法》詐欺、《公司法》財報不實、《商業會計法》虛偽增資等多項罪嫌，9日兵分4路約談，並以嫌疑人身分約談萬寶祿林女、出借專利的林男，以及相關證人到案釐清案情。

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